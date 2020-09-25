12送中港人 港大生涉油麻地暴動案 法庭今拘捕令充公保釋金

去年警方圍攻理大期間，市民在各區示威試圖解圍，油麻地一帶有示威者與警方激烈衝突，事件中逾200人被拘控。其中被控暴動罪的13人，今在屯門裁判法院再訊。控方表示，其中19歲被告港大生郭子麟違反保釋條件，涉嫌偷越邊境潛逃而被內地拘柙，要求法庭發出拘捕令。署理主任裁判官張潔宜隨即頒令並按例充公保釋金。其餘被告按原有條件繼續保釋。

郭子麟為案中第三被告，早前涉嫌與11人乘船前往台灣，被內地邊防人員截獲，困禁於內地已一個月。其代表律師今向法庭申請不再擔任郭的法律代表，申請獲批。

13名被告依次為文員李卓珩（24歲）、地盤工陳駿煒（25歲）、港大生郭子麟（19歲）、學生劉嘉樂（24歲）、攝影師鄭家裕（31歲）、學生林敏諾（19歲） 、護士廖卓賢（22歲）、學生馬宇亮（25歲）、接待員謝澔庭（23歲）、倉務員容家俊（24歲）、運輸工勞尚文（23歲）、學生梁楀燊（19歲）及無業張賀琪（29歲）。控罪指各被告涉嫌在去年11月18日在油麻地彌敦道一帶參與暴動，其中多人加控管有攻擊性武器罪。案件已完成轉介區域法院手續，10月7日在西九龍法院進行答辯。

【案件編號：TMCC2223/19】

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