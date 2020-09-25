涉網售胡椒球槍 母子被捕

【本報訊】粉嶺欣盛苑一對49歲及23歲母子，被指涉嫌在網上社交平台售賣槍械及防護器具，被警方以涉嫌無牌管有槍械等三宗罪拘捕，通宵扣查。警方根據線報，昨凌晨突擊搜查母子的住所，搜獲一批武器包括胡椒球槍、軍刀、避彈衣及防毒面具等，正調查案件是否針對警方，不排除有更多人被捕。

警：不排除拘買家

被捕的49歲母親姓蔡，報稱任職採購員，23歲姓呂兒子報稱學生，他們涉嫌無牌管有槍械、未經許可入口戰略物資及藏有攻擊性武器被捕。警方接獲線報，指有人藏有槍械及防護器具於網上出售，昨凌晨2時，警方突擊搜查欣盛苑欣耀閣一單位，撿獲一支胡椒球槍、一支伸縮棍、兩把約30厘米長軍刀、三支氣槍、一件避彈衣及15個防毒面具，拘捕該對母子。

警方相信部份貨物已出售，正調查該批貨物如何進入本港及物品去向、買家身份，並關注有關武器的售賣是否用於襲擊警員，不排除會拘捕買家。據了解，撿獲的胡椒球槍並無子彈。

據知，警方撿獲的是美國製PepperBall TCP胡椒球手槍，售價400美元（約3,120港元），射程150呎，彈匣可放六顆胡椒球。廠商以「非致命」自衞武器作招徠，美國部份地區如加州可合法出售；但胡椒球槍在本港被列作槍械，市民買賣、持有或使用均屬違法。

有熟悉槍械人士表示，該款手槍型胡椒球槍為.68口徑，靠二氧化碳氣瓶發射胡椒球彈，胡椒球彈主要是盛載胡椒水的膠囊，射程不遠；在美國屬自衞武器，不屬於槍械，毋須領牌。另有網民指，被捕青年是軍事迷，經常玩wargame，質疑警方濫捕。