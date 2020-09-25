民陣10.1遊行遭警借限聚令及接近港鐵站等為由「光速」禁辦

民陣昨日（24日）才與警方就今年10.1「毋忘義士 釋放12」遊行開會商討。今日（25日）警方就向民陣發出反對通知書，借限聚令未解、疫情威脅，及民陣自去年6月起的遊行都出現暴力事件為由，拒絕批准民陣的遊行申請。民陣則表明會上訴。

民陣前日向警方申請於10.1遊行，冀向政權表達港人對12港人關注。遊行擬定於10.1下午2時至6時，由銅鑼灣東角道出發，以中環遮打道與畢打街交界為終點。民陣昨日亦與警方開會，但會議僅15分鐘便結束，民陣召集人岑子杰亦預料獲發不反對通知書的機會渺茫，但強調為使12港人盡快獲釋，所有方法都要試，並表明若不獲發不反對通知書就不會如期舉辦遊行，呼籲港人當日小心。

警方今日就發出5頁紙的反對通知書，揚言考慮到限聚令未解，遊行不屬於獲豁免的群組聚集，而疫情下病毒對本地社群構成嚴重健康風險，警方有理由相信舉行遊行這個人多聚集的高危活動，會對所有市民的生命與健康構成重大威脅，加上自去年6月至今，民陣類似的集會、遊行，期間或結束後都出現不同的暴力事件，而且今次遊行地點十分接近容易受衝突或暴力影響的高風險建築物，包括銅鑼灣港鐵站、金鐘港鐵站、高等法院、警察總部等，有理由相信遊行人士會偏離原定路線，因此不批出不反對通知書。

警方亦警告任何人在無合法權限或無合理辯解下，明知而參與或繼續參與未經批准集結等即屬犯罪。而民陣就表明會就反對通知書上訴。

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