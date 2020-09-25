武漢肺炎︱疫情下第七間 九龍城念蘅幼稚園難抵貴租本月底停辦

全港學校本周至下周分階段復課，惟再有幼稚園抵不住高昂租金而停辦。位於九龍城、開校時不乏名人報讀的念蘅幼稚園9月底將停辦，成為疫情下第七間倒閉的幼稚園。校監呂詩慧向《蘋果》證實事件，「我們幼稚園界最慘，永遠都復唔到課，或隨時停課⋯⋯根本是『攬炒』，是政府、業主、整個地產界造成整件事。」

記者 羅惠儀

念蘅幼稚園2015年創校，校舍佔地2萬多平方呎，現時仍有12名學生上課。校監呂詩慧接受《蘋果》訪問時指，學生大多來自中產家庭，部份在疫情初期早往外國「避疫」；及至3月持續停課，即有八至九成N班學生退學。5月僅兩至三成學生交學費，其後持續下跌至一成，根本彌補不了每月租金、薪金等合共逾百萬開支，當中租金已佔八成。

該校位於九龍城沙浦道私人住宅，據土地註冊紀錄顯示，校址租約由2014年11月至2020年10月31日，月租約51萬元。

呂補充，該校由私人投資經營，非大型辦學團體，投資者擲約2,000萬元開校，迄今蝕本近7,000萬元，加上第四波疫情難料，惟有止蝕離場：「我們一直等待，政府抗疫基金可否增加資助，（但）家長覺得有資助，又會要求退回學費⋯⋯」

游說業主做持份者 倘賺錢分對方仍協調失敗

呂詩慧指校方過去大半年一直跟業主磋商，冀減租共渡時艱，惟協調失敗：「我們甚至跟業主講，叫對方也做持份者，將來賺錢——我們預計兩三年後，可以『平手』賺到錢，分錢給對方，完全不介意⋯⋯」她不斷尋找「白武士」不果：「大家都對前景不明朗，就算有心有錢辦學，現在仍未知N班（學前預備班）復課安排，完全無講過，雖然我見到有N班返學，連我也不明白⋯⋯」

根據《幼稚園概覽》，該校2019至2020年度半日制學費為5.5萬元（10期繳交），2018年9月全校共有36名學生，幼兒班佔16人，校長與教職員合共9人。該校標榜貫徹蒙特梭利及華德福體驗學習理念，打造「七星級學府配套」：包括「設有歐洲高規格烹飪設施及廚具」的廚房、有避震地板的舞蹈室 、科學實驗室等十多間幼兒學習室。

教育局表示，最近接獲念蘅幼稚園的通知，學校因租務問題計劃於10月起停辦。局方指該校現階段仍照常運作，提醒學校須通知家長停辦事宜。截至現時，該局只接到一位家長的查詢，而區內亦有足夠的學額空缺供受影響的學童報讀。連同念蘅幼稚園，教育局本年初至今共收到七所幼稚園和幼稚園暨幼兒中心確認停辦的通知。

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