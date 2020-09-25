反蒙面法17歲少年旺角堵路 認罪判感化1年

去年10月5日《禁蒙面法》生效當天，多區均有示威活動。17歲少年在旺角染布房街以垃圾袋、垃圾桶及回收箱堵路，事後被控。少年早前承認在公眾地方造成阻礙及無牌管有無線電通訊器具兩罪，案件今於西九龍裁判法院判刑。辯方求情指感化官報告正面，少年有悔意，父母亦有到庭支持兒子，望裁判官判處感化令。主任裁判羅德泉終判被告接受12個月感化，其間被告須於晚上9時30分至翌早6時宵禁。

辯方求情指，被告的感化及社會服務令內容正面，被告年紀尚輕，對自己的行為有悔意，9月開學後亦有「跟足功課」。感化官建議判處被告感化令12個月，以監督被告的表現。羅官接納感化官建議，判處被告1年感化令。

案情指，去年10月6日凌晨，警方接報有近20名示威者準備損毀位於旺角洗衣街的中旅社，警員到場，見到被告與另外兩名男子往染布房街方向逃走，於是上前截停並拘捕，其中一男在窩打老道扔下一支長115厘米的鐵枝。警方從被告身上搜出呼吸器、對講機及急救包等，他警誡下承認堵路。被告及後在父親陪同下錄取警誡會面，稱支持示威者立場，願意為他們把風，曾以路邊垃圾桶、環保箱等堵路。

【案件編號：WKCC2466/20】

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