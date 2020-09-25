明日大嶼︱5成人支持財赤下仍強推？本研社指政府發動輿論機器帶風向

港府在財政儲備跌至8,000億元水平下仍強推「明日大嶼」。香港民意研究計劃的民調顯示，有5成受訪者支持計劃，認為應擱置計劃的有約4成人。本土研究社成員陳劍青稱，留意到近日有親政府人士落力推銷明日大嶼，建議政府透過發債來推動計劃，令市民對計劃的取態有浮動，他建議政府應另推短、中、長期發展項目以代替明日大嶼，否則只會加劇社會撕裂。

民研在本月21至24日成功訪問了5,705位受訪者，了解他們對明日大嶼計劃的支持度。結果顯示，整體而言有41%受訪者支持擱置計劃，5成人反對擱置計劃。不過按受訪者政治取態劃分的話，民主派支持者中有多達61%受訪者支持擱置計劃，僅37%受訪者反對擱置計劃，而非民主派支持者中，僅22%受訪者支持擱置計劃，有62%受訪者反對擱置計劃。

【昔日新聞】明日大嶼 | 研究指政府若硬推或11年內耗盡儲備 學者憂現聯匯信心危機

政府發債市民仍需承擔代價

陳劍青留意到，政府近日發動輿論機器，包括利用親中人士落力推銷計劃，嘗試帶動社會上的輿論風向，成功令非民主派支持者有逾6成人反對擱置計劃。他續指，政府亦透過建制派人士提出以發債的形式，增加政府庫房收入，從而減低明日大嶼對庫房的負荷，惟政府亦未有具體、清楚交代以哪種形式發債，加上社會討論度不足，「市民未必好清楚發債對於呢個計劃，以至於整個香港，會帶來咩影響」，強調政府若以發債形式協助推動明日大嶼，市民一樣需承擔起共同支付明日大嶼的代價。

被問及政府是否成功帶動港人的輿論風向時，陳提到現時政府提高非民主派支持者的「凝聚力」，但未能帶動全港市民在發展土地的事項上達成共識，加上整體而言只有2%受訪者表示「不知道／很難說」，反映社會上對計劃已有既定取態，建議政府另推短、中、長期發展項目以代替明日大嶼，否則只會加劇社會撕裂。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！