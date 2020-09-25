蘋果基金｜卵巢癌姨姨前路茫茫 求善長資助藥費 見證兒子成長

42歲的「秀姨」，於1999結婚後不久，不幸確診卵巢癌。當時醫生替她做手術切除腫瘤及進行化療，其後一度康復。可是，於2006年，就在兒子未滿2歲時，她發現卵巢癌復發；過去她一直努力抗病，堅持接受治療，她花去畢生積蓄，為的是希望有一線生機。

「秀姨」持續接受化療，希望可以控制病情，可是連續多年接受化療，身體難以承受。她於2015年，轉看中醫調理身體，其後體質好轉，亦恢復接受化療，並繼續看中醫，實行中西合壁，雙管齊下。「秀姨」每月的藥費約$30000。

患病至今，「秀姨」全面停工，只有丈夫一人工作養家，「秀姨」現沒有能力負擔醫藥費治癌。請各位支持她。「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注她的情況。

「秀姨」暖流之友編號：C4556

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昔日新聞：【蘋果基金】抗卵巢癌近廿載 堅強媽為囝打硬仗

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