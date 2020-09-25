12港人送中︱趙柱幫到新城市廣場設街站收集明信片 再收新鴻基律師信

港人未忘送中12人，用盡一切方法加以聲援，卻遭大地產商打壓。沙田區議員趙柱幫今（25日）發文，指他因在沙田新城市廣場中庭設「12手足中秋送暖」明信片街站，收到新鴻基旗下物管公司發出的律師信，指其街站違反商場的物業用途，要求他停止類似行為，否則會申請禁制令或要求賠償。趙柱幫指，新城市廣場的中庭是反送中運動中的一個標誌地點，因以往民間活動較多，新鴻基無法向主辦方追究，現時將矛頭指向區議員，目的是製造白色恐怖。

趙：新城市廣場中庭係標誌之地

趙柱幫今於fb撰文指，今日收到由新鴻基旗下的 「富棠置地有限公司」（Fu Tong Investment Company）及「啟勝管理服務有限公司」，委託孖士打律師行（Mayer Brown）發出的律師信，指他曾於6月18日、9月21日及23日於沙田新城市廣場中庭擺街站。信中提及新城市廣場連接沙田地鐵站的空間為「步行通道」，活動並未經業主及管理公司同意，要求他停止類似行為，否則會申請禁制令或要求賠償。

趙柱幫回覆《蘋果》時指，這已是第二次收到相關律師信，第一封在6月30日、即6月18日街站後約半個月收到。有份與他合辦街站的同區區議員，如禾輋邨區議員李志宏亦有收到此律師信。

趙指，自去年反送中運動以來，新城市廣場的中庭一直是標誌之地，「和你Sing嗰啲全部喺嗰度搞，對沙田街坊來講都好多回憶」。他認為，新鴻基現時才「出手」，只因以往多為民間活動，新鴻基難以追究一個特定人物，「而家變咗追究我哋呢啲有名有姓嘅區議員，我覺得係白色恐怖」。

趙續指，雖然現時對方暫未提民事訴訟，但指「得罪紅色資本慘過得罪警察」。假如要進入民事訴訟過程，除了需時兩至三年，更是不可能勝訴，「因為如果贏咗，就代表公眾人人都可以入去搞活動」，敗訴更有可能令區議員失掉議席，故認為事件是為威嚇區議員。

趙憶述，在擺街站期間，新鴻基保安亦曾向他們發通告，指不可做此類型活動，「但我無諗過會出律師信，我哋都要認真處理下呢件事」。被問到現時部署，他指會先跟律師再作商討。《蘋果》正向新鴻基查詢。

在反送中運動期間，沙田新城市廣場屬抗爭熱點。7月14日沙田區遊行中，大批防暴警察衝入商場，有警員在衝突中壓着示威者眼部被咬斷無名指。8月5日大三罷中，市民坐滿沙田百步梯，因人數眾多，最終延伸至廣場中庭集會。

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