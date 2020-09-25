抗暴之戰︱白領銀髮族中環「和你lunch」靜讀《蘋果》 無聲抗議警方侵犯採訪自由

警方修改傳媒定義，只承認已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，傳媒界紛紛抨擊警方篩選現場採訪傳媒，嚴重侵犯新聞自由。有網民今日（25日）於中環皇后像廣場發起「和你lunch」活動聲援傳媒界，活動主題爲「捍衛真相與民主 抗議採訪自由受侵犯」，一改以往慣例，參與活動的市民不再手持橫額及叫口號，在場市民改爲手執一份蘋果日報，以讀報作無聲抗議。

活動於下午1時開始，於中環皇后像廣場可見約10位市民在場閲讀《蘋果日報》，當中有身穿西裝的上班一族及白領，亦有頭髮花白的中年人士到場支持。活動於午飯時段進行，旁邊不乏在廣場進食午餐及談天的市民。由於限聚令仍然生效，參與活動的市民相隔一定距離，靜靜坐下讀報，有市民一邊讀報，一邊舉出「五大訴求、缺一不可」的手勢，其間沒有叫任何口號，大多時間均專心地讀報；現場有約數名警員視察情況，但無作出行動。

有市民帶了10份《蘋果日報》到場，並將報紙攤開在石椅上，指「自己買多咗」，歡迎其他市民隨便取報閲讀，其間不斷有市民中途加入活動，上前取報坐下靜讀。當中一名外籍人士同樣中途加入讀報，他指自己來港已超過20年，懂得看中文字，他指自己支持「五大訴求、缺一不可」，亦支持《蘋果日報》，因《蘋果》是唯一獨立的報紙，「唔係共產黨報紙」，他又表示自己非常喜歡《壹傳媒》創辦人黎智英。

其間和你lunch常客Lunch哥David亦有連同另一名男子到場，坐在廣場地上一邊吃蘋果，一邊讀報，表達對《蘋果》的支持，警員雖圍觀但無上前採取任何行動，活動維持約1小時後結束。

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