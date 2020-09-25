童黨毆男童判感化官籲珍惜機會 指律政司可覆核刑期

16歲男童去年將前度女友裸照傳發給友人觀看，前女友得悉後相約男童見面，在天水圍的商場天台聯同多人向男童拳打腳踢，再迫男童除褲拍攝下體報復，事件揭發後，七名少年男女被控襲擊和有違公德行為等罪，並相繼被判罰。其中16歲少年今早被判接受感化令，裁判官水佳麗特別指出，律政司若不滿判刑仍可提出覆核，向被告稱「唔係每次都有感化令」，告誡他要「珍惜機會」。

被告16歲男童早前承認襲擊致造成身體傷害罪，辯方指被告承認行為愚蠢，一時衝動下犯案，已受深刻教訓，明白不能以暴力解決問題，希望法庭接納感化官建議判處感化。

指被傳裸照的首被告不無責任

水官判刑時謂，時下年輕人流行將祼照傳發他人，案中被傳裸照的首被告不愛惜身體，不無責任；被告為逞英雄强出頭不惜犯法，應約向受害人施行暴力，結果今日要現身法庭。水官對被告指「你曾經參與義工，可能係演嘢」，又謂「要威？睇下做乜嘢」，考慮到同案其餘被告均被判處感化，決定接納報告建議判被告接受12個月感化令，寄語被告珍惜機會。

案情指，七名被告年齡介乎12至17歲，而案中16歲男事主去年7月中月透過Instagram認識現年13歲的首被告，兩人及後拍拖。首被告先後以WhatsApp向事主傳送共12幅沒有容貌的裸照，兩人翌月中分手。事主其後「貪得意」，將裸照轉發予三名同學；同學看後立即刪除，指摘事主行為不當。

首被告得悉裸照遭傳閱後情緒大受打擊，相約事主及其他被告到天水圍天瑞商場天台見面。事主當面道歉，惟首被告情緒激動，其間事主遭人拳打腳踢及掌摑。首被告等人迫令事主脫褲拍照，謂：「係咪唔想影呀？係咪要我哋親自郁手呀？」繼而用手機拍攝事主下體，再將相片發送給其他人。各被告被捕後承認施襲，首被告稱：「我諗住懲罰下佢咋，我影佢嘅相刪除晒啦。」

水官近期處理多宗少年庭案件，其中對兩名涉汽油彈案的被告同樣判處感化，兩宗均被律政司覆核判刑，上訴庭認同判刑過輕。兩案分別涉及一男一女15歲學生，男學生因不滿政府，凌晨時分向無人街頭投擲汽油彈，無人受傷亦無財物損毀，女學生則藏有原料打算製造汽油彈。

【案件編號：TMCC1221/20】

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