海洋公園10.1起按職級減薪5%至15％ 行政級減最多 年底再檢討

經營困難的海洋公園周五（25日）向員工發內部通告，將實施新一輪減薪措施，取代3月至今實行的節流安排。

海洋公園行政總裁陳善瑜今日向員工發出的通告指，公園已重開，明白無薪假安排難以恢復全面營運，因此董事局已批准公園由10月1日起，取消現行放無薪假及減薪安排，並推出新一輪節約成本措施取而代之。

新措施包括，部份全職7級或以上的員工按職級減薪，當中行政人員減薪15％，助理行政級人員減薪10％，7至9級員工減薪5％，措施暫由10月1日至12月31日實施，公園12月再審視安排。

行政級人員3月曾減薪三分一

海洋公園今年3月曾推行節流措施，包括行政級人員減薪三分一、助理行政級人員每月放8天無薪假，其他員工按薪級別每月放4天或6天無薪假。

海洋公園回覆確認，公園將於10月1日起取消員工放無薪假安排，改為全面復工和視乎職級減薪5％至15％，相關安排年底再作審視，由於疫情持續已久，極度嚴峻的市場環境未逆轉，為此必須實行嚴格的成本管理，園方將不斷按市況檢討所有成本控制措施。

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