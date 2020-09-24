五年擲300億購港四物業

【本報訊】近年中資發展商大舉進攻香港，當中恒大（3333）動作多多，亦以出手豪氣見稱；四宗在港涉及的物業買賣，五年間已投入約300億元，當中尚未計算每個發展項目的建築成本等投資。

早於2015年，恒大以天價125億元向華置（127）收購灣仔美國萬通大廈，並易名為中國恒大中心。2018年續豪擲65億元透過向恒地（012）「買殼」，購入屯門管翠路8號官地，發展首個獨資住宅項目「恒大．珺瓏灣」；同年再以買殼方式，接手新世界（017）長沙灣東京街改劃完成的住宅地。惟兩個住宅項目銷情未如理想，以今年3月開售的「恒大．珺瓏灣」二期為例，開售半年僅售出520伙，佔推售量42%。

和生圍擬建20萬方呎洋房

恒大最新的大筆投資為以47.05億元向恒地買入元朗和生圍地皮，總樓面面積約89.3萬方呎。據恒地代新買家向城規會提交的修改方案，項目包括一座近20萬平方呎、提供八間房間的超巨型洋房，預料將成史上最大洋房。

該份恒大聲稱是揑造的報告流出後，引起市場對恒大在港樓盤的憂慮。有市場按揭中介公司表示，收到六間銀行的最新回覆，稱暫時仍會替恒大樓盤買家提供按揭，但個別中小行或考慮到恒大不是主要發展商，可能在按揭設配額制，惟此屬慣常做法。