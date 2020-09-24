健若驕陽：睡眠與精神健康（蔡曉陽）

經過辛勞忙碌的一天，最需要的莫過於睡一場好覺，讓身心放鬆及休息。但要「睡得到、睡得好」，原來也非容易。都市人受壓力及情緒影響，又或有其他健康問題及一些不良生活習慣，都可引致失眠及睡眠問題，包括難以入睡、容易乍醒、醒來後無法再睡等。睡眠與我們的健康息息相關，若睡眠不足或睡眠欠佳，精神及情緒健康更是首當其衝。

近期一位中年女士向我求診，她本身性格較易緊張，晚上經常睡得不好，每睡一至兩小時便醒來。她近日要照顧懷孕的女兒，精神壓力頓增，更經常感到頭痛，令她極感擔憂，甚至思疑自己患上腦癌！經過診症及檢查後，我判斷她其實因長期睡眠不足，導致肌肉無法放鬆，令頸部舊患惡化並引發頭痛；頭痛又令焦慮情緒加劇，睡眠質素更差。她接受心理輔導，再調整生活和睡眠習慣，睡眠有所改善，兩星期後覆診時已不再頭痛，亦毋須服用安眠藥。

由此可見，睡眠障礙會增加出現情緒及精神問題的風險，美國一項研究曾發現，有失眠問題的人士，患抑鬱症和焦慮症的風險較一般人分別高近10倍及17倍；情緒及精神問題亦會令睡眠質素更差，形成惡性循環。

科學界普遍相信睡眠與腦部健康有直接關係。總括而言，睡眠具有至少五項重要功能，包括讓大腦和身體休息、整理及鞏固記憶、調整身體激素平衡、提升免疫力和去除腦內積聚的廢物。我們在白天活動時，自律神經是由促進活動的「交感神經」佔主導，令我們血壓及心跳上升，專注度亦會提升；到晚上睡覺時，正常情況下會由引導放鬆的「副交感神經」為主導，令心跳及呼吸放緩，以便入睡。因此，一旦無法順利進行這種「切換模式」，便會引致失眠等睡眠問題。

若睡眠問題對日常生活造成嚴重困擾，便可能要考慮向醫生求助。現時有一些新科技可協助記錄病人的交感神經及副交感神經狀態，讓醫生可作參考。家庭醫生會綜合各項臨床診斷資料，全面評估睡眠問題的成因，並提供合適建議或跟進。如病人有需要，亦會安排跨專科及跨專業護理，包括由臨床心理學家提供認知行為治療等。

蔡曉陽 中大醫務中心全康診所顧問醫生