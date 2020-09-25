控方不知便衣身份：警唔記得

【拒捕案】

【本報訊】去年6.12在金鐘中彈的退休漢「老吳」吳應武，今年1月身處旺角堵路現場，遭警員制服期間涉揮臂抗拒，被控拒捕罪，尚待答辯。辯方昨要求控方披露有份制服老吳的便衣警身份，惟控方指，案中防暴警稱當日有「太多」便衣同袍，「唔記得係邊一位」。辯方無奈表示無法追查，裁判官則稱：「佢哋（警方）講嘅嘢真定假，就另一回事啦，可以審訊時處理。」

被告吳應武（58歲）被控今年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266。辯方大律師黃宇逸昨稱，現時只知涉事者包括警員22266及警長51624；辯方上月起三度去信律政司，要求披露第三名有份制服被告的便衣警身份，但一直無回音，直至開庭前才獲控方口頭回覆表明拒絕提供資料，故要求法庭下令控方披露。

官建議審訊時盤問

主控官指相關警員稱當日便裝執勤人員數目太多，彼此未合作過，故「唔記得係邊一位便衣警」，無法提供身份。辯方無奈表示「冇辦法追落去」。主任裁判官羅德泉則建議辯方在審訊時透過盤問處理。

辯方另要求控方披露現場推進隊伍全部37名警員的記事冊，以及調查人員曾在警方內部系統檢閱的當日片段。雙方同意先由辯方代表親身往警署查閱，若內容與案相關才安排披露。案件押後至11月5日再訊。

案件編號：WKCC2375/20