藏雷射筆女核數師脫罪 官指屬常見文具

女核數師被指用雷射筆射向準備駛入警署的警車，令車上男警雙眼痛楚，早前就藏有攻擊性武器罪受審，案件今裁決。裁判官林子勤指雷射筆是常見文具，被告辯稱雷射筆是工作時用，被警員截停時正向男友訴工作苦況，與男友擁抱而立，無意間或按動了雷射筆。林官指被告被捕時並非身處示威現場，且一身辦公室裝束，認為控方未能證明被告管有雷射筆有傷人意圖，裁定被告罪名不成立。

被告王海嵐(24 歲)否認去年8月30日在新葵芳花園管有雷射筆， 意圖作非法用途使用。王脫罪後直言警方濫捕，望其他聲援人士關注被囚手足。

辯方提出訟費申請，控方以被告自招嫌疑為由反對。裁判官林子勤認為被告曾用雷射筆射向警車，無論是有意還是無意，林官認為被告自招嫌疑，否決訟費申請。

裁判官林子勤今表示，本案沒有直接證據指被告管有雷射筆有傷人意圖，法庭需要考慮涉案物品性質、現場環境、被告當時的反應等因素以作裁決。

林續稱，雷射筆為常見文具，涉案雷射筆沒經過改裝以達致傷人，被雷射光射中眼的警員起初形容雷射光束從50米外射入警車，其中一秒射到警員眼睛。警員其後承認雷射光束從60至70米外射入，光束不斷移動，一霎那射中警員，但警員不能詳細講述被告的動作。

他再稱，現場沒有示威，警員當時乘搭警車準備入警署候命。根據被告口供，她任核數師，工作時需要使用雷射筆，當晚吃飯後與男友散步，然後回家。當時正跟男友展示新換的雷射筆，並向男友訴工作苦況，被男友從後擁抱，兩名警員下車截停被告及男友，被告仍手執雷射筆，一身辦公室衣著打扮，更拿著午餐飯盒。

林官認為被告說法合理，接納她的證供，辯方亦指被告沒逃走，林官認為控方未能證明被告藏有雷射筆有傷人意圖，裁定被告罪脫。

【案件編號:WKCC522/20】

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