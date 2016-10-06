惠康300件指定貨即日起用「鎖定價」 僅與同地區超市睇齊　區議員：新定價仍比疫情前高

政府第二期「保就業」計劃向兩大連鎖超市惠康及百佳補貼逾億元，要求超市推出優惠回饋市民。惠康今推出優惠，未來6個月內鎖定300件指定貨品的價格，包括米、食油及雞蛋等，但部份貨品新價格與百佳定價相同。

有區議員認為惠康新定價仍比疫情前高，市民受惠空間有限，籲購物前應多格價，免受超市定價「掩眼法」誤導。《蘋果》今午（25日）走訪紅磡的惠康分店，發現店內相關產品已換上「鎖定價」標籤，店外亦有貼出報章廣告宣傳，但「鎖定價」僅同地區超市睇齊，並非特別平。

鎖定價至少維持半年 部份達53折

惠康表示，即日起（25日）鎖定超過300件指定貨品價格，至少維持6個月，稱可保障顧客免受價格波動影響。鎖定價格的貨品包括米、食油、新鮮蔬果、冰鮮肉類、雞蛋、意粉及廁紙等。

惠康列出部份貨品鎖定前的價格，顯示貨品價格有減幅，部份達53折，所列出新舊價格亦符合消委會「網上價格一覽通」系統的紀錄。

不過，翻查另一大型連鎖超市百佳相同貨品的定價，惠康推出的鎖定價格並非特別便宜。以「獅球嘜花生油900毫升3支裝」為例，惠康鎖定價格為88元，與百佳定價相同。

另「金象牌頂上茉莉香米5公斤裝」，惠康鎖定價格為75元1袋，百佳則為79.8元1袋，但有提供150元2袋優惠，平均75元1袋，換言之兩間超市定價相同。

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惠康掩眼法「鎖定價」僅較原價平

價格仍與同區超市睇齊

惠康今日公佈多款產品設「鎖定價」，亦承諾半年內不作價格變動。《蘋果》今午走訪紅磡的惠康分店，發現店內相關產品已換上「鎖定價」標籤，店外亦有貼出報章廣告宣傳。

不過，「鎖定價」雖然較惠康所設的原價便宜，但實際上僅與區內其他超市看齊。以「金象牌頂上茉莉香米」5公斤裝為例，家興平價超市紅磡分店定價為77.9元、另一超市佳宝同款產品售價則為75.9元。

惠康的「獅球嘜純正花生油」900毫升，3支裝「鎖定價」為88元，折合每支29.3元；家興的「獅球嘜純正花生油」900毫升4支裝，售價為119.9元，折合每支約30元。

市民如貨比三家，或能找到更便宜產品。以惠康獨家品牌「Meadows」的脫脂奶1公升裝為例，其「鎖定價」為17元。但759阿信屋有售的澤西島產的「JERSY DAIRY」脫脂奶1公升裝，售價則為16元，若加上會員折扣77折計算，實際售價僅為約12元。

袁海文：超市定價向來有「掩眼法」

籲市民購物要「做好功課」

民主黨消費者政策權益副發言人、區議員袁海文表示，惠康在疫情期間曾經加價，今次的「鎖定價」其實仍高於疫情前的水平，例如米、食油及泰國豬肉等，價格理應有進一步下調的空間。

他指，市民未必會因此吃虧，但受惠空間實在有限，加上因為今次惠康只承諾未來6個月不會改變價格；若日後貨品市價下降，不能排除惠康會繼續「鎖定」而不減價。

袁指，疫情期間，兩大連鎖超市生意明顯增長，政府其實根本不應動用公帑補貼，就算政府希望藉此讓超市提供優惠回饋市民，亦應以直接減價方式進行。他認為，超市定價向來存在多種「掩眼法」，消費者可能受到誤導，籲市民購物前應「做好功課」，留意價格變化或參考消委會的價格追蹤器。

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