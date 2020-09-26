檢測大龍鳳︱中山體育館料今日內完成清場 華昇胡定旭：倘再爆疫可一周內重建實驗室

早前被徵用作全民檢測臨時實驗室的中山紀念公園體育館，今日開始撤走實驗室內的儀器。華昇診斷中心董事長胡定旭今早到場視察清場情況，認為進度符合預期，預料今日可完成清場。

中山紀念公園體育館工作人員今早為吹氣帳篷放氣，其後會存倉。惟有關工作仍在進行，場內地板鋪設的膠板未移走，大堂亦有不少木箱。

胡定旭在視察後表示，華昇已完成歷史使命，將完全撤出體育館。至於運作費用方面，華昇仍在結算，目前未知具體金額，而有關費用將全部由中央負責。

胡指，現時華昇每日可檢測9萬個樣本，若港府重開關口或與其他國家建立旅遊氣泡，相信可提供足夠的檢測量。而華昇可在一周內設立實驗室，若疫情再度爆發，華昇可快速設立實驗室協助大規模測試。他又呼籲市民毋須太執着是否要靠外援協助檢測，又舉例指，武漢的檢測人員來自全國各地，而各地調配人手時已考慮會否影響自身檢測的人手。

此外，胡希望是次檢測可帶動更多了解及加入檢測行業，強調香港可以負擔600人團體；又指隨着檢測量增加，私營市場檢測的價格亦開始下降，有望可帶領市場走勢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！