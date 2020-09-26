三個月拘28人　議員轟以言入罪

【本報訊】母子網售胡椒球槍一案，警方指被捕23歲兒子涉宣揚港獨，同時觸犯「煽動他人分裂國家」罪，由警方國安處跟進。雖然港府一再宣稱港版國安法只針對極少數人，警務處長鄧炳強亦力撐不會影響港人自由權利。然而，惡法實施近三個月，警方至今已援引此法拘捕22男6女，包括壹傳媒創辦人黎智英、葵青區議員周偉雄、「學生動源」前召集人鍾翰林、前香港眾志成員周庭等，議員直斥以言入罪濫捕濫告。

針對年輕人檢控趨升

民主黨立法會議員林卓廷批評警方濫用國安法拘捕市民，目的旨在「殺鷄儆猴」，在社會上製造寒蟬效應，令港人往後因懼怕誤墮法網而不敢提出反對聲音。他指，政府未有為惡法劃下清晰界線，市民如今被蒙在鼓裏，難以明確知道惡法的界線「劃得幾闊」，包括哪種口號、唱歌等活動才是違法。他擔心市民或需要在負責處理港版國安法案件的法官宣判後，才得以清楚惡法界線。

公民黨立法會議員郭家麒也表示，留意到近期當局以國安法針對並檢控年輕人的案例有上升趨勢，質疑年輕人單純發表文字是否能分裂國家，並認為港府和警方是以言入罪。

他又指出，這些案例上庭審訊後，最後或能脫罪，但警方如此高調拘捕他們，目的正是向市民帶出「共產政權不容丁點異論」的訊息，從而將紅線越拉越拉低，令市民容易墮入法網，最終迫使市民噤聲，剝削港人自由。