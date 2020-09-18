天主教幼稚園課本要學生自認中國人 學者指坊間反響反映本土意識增強

天主教香港教區出版的幼稚園宗教及道德教育教科書《星光伴我》其中一課提到「天主愛所有人」，不同種族應互相尊重。前一課則為「天主愛中國人」，要求學生在「___是中國人」的橫線上填上自己的名字，並建議家長讓子女「喜歡自己是天主創造的中國人」。有教友家長質疑有關內容歪曲天主教教義；有學者指有關教科書是七年前出版，坊間對內容反感反映時代變化。

該課先提到天主創造人，以及讓利瑪竇到中國傳教，然後有「唸兒歌」環節，歌名是「天主愛我中國人」，歌詞問「誰是中國人？」，留空了橫線「___是中國人」，並提示學生「可於___填上自己的名字」。最後的禱文則為「天主，感謝你愛我們中國人。亞孟。」

教科書亦有給家長提示，提到香港是國際大都會，孩子要確立自己的身份並不容易，建議讓孩子認識中國文化特徵，加強對自己民族的歸屬感，繼而欣賞天主創造人的美好，「喜歡自己是天主創造的中國人」。

緊接的一課為「主愛你、我、他」，提及天主讓人發展成不同的民族，並舉出居住在不同國家的人作為例子，強調「天主愛所有人」。家長篇提到相信世上所有人都是源自同一天主，不同種族的人應如朋友般互相尊重和欣賞。

本身是天主教教友的家長同盟執委Ivy認為，「天主愛所有人」是正確的，但「天主愛中國人」是斷章取義，強調主愛世人不取決於其國籍、民族、生活背景，宗教教科書加入愛國元素是絕對不必要，而且是歪曲天主教教義。

教育大學教育政策與領導學系講師潘宇軒認為，課本內容大致合理，除講述中國亦肯定其他國族，呈現多元而非偏狹的價值觀。但潘認為，在今時今日的社會情況，教友家長的質疑可以理解，家長或會擔心教師教學時因受壓而偏向其中一面。

中文大學崇基學院神學院副教授龔立人表示，有關教科書在2013年出版，當時都不大受到關注，現坊間對內容的反應反映時代變化，由2014年的雨傘運動至去年的反送中運動，香港人的本土意識明顯增強，容易對上述內容有保留甚至反感。龔認為，宗教教育與國民身份「黐得太埋」未必適合，或會影響宗教的超越性。

記者 鄧力行

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