傳迪士尼二期用地改作建屋 商經局：《契約》規定不可作房屋用途 暫無意作旅遊發展

竹篙灣毗鄰迪士尼二期用地不獲政府延長認購權，意味樂園短期內無機會使用該幅土地擴建。有傳用地將轉作住屋用途，商經局表示，該幅60公頃土地的未來發展仍要符合分區計劃大綱圖和《限制性契約》的土地用途要求，因應全球經濟狀況，暫無意將用地作旅遊發展。

根據《大嶼山東北部份區計劃大綱圖》，有關用地是規劃作未來旅遊發展之用；按《限制性契約》，有關用地只可用作相關商業、休憩、體育及文化等用途，但不可用作房屋用途。此外，分區計劃大綱圖和《限制性契約》均有就建築物高度作出限制。

考慮到現時全球旅遊業不景氣，政府現階段沒有計劃把有關用地作旅遊相關發展。政府就有關用地用作對整體社會有裨益的用途持開放態度。如有需要，政府會與華特迪士尼公司探討放寬《限制性契約》發展限制的可能性。

局方續指，目前有關用地會用作臨時檢疫設施，竹篙灣檢疫中心第一期已於今年7月開始運作，提供800個檢疫單位。為確保檢疫設施充足以應付下一波疫情，竹篙灣第二期將會在9月內落成，提供700個單位；而第三及第四期將於本年年底落成，提供2,000個單位。

華特迪士尼日前表示，對於不獲延長認購權的決定表示極度失望。

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