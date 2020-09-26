兒歌教唱「天主愛中國人」

【本報訊】天主教香港教區出版的幼稚園宗教及道德教育教科書《星光伴我》其中一課提到「天主愛所有人」，前一課為「天主愛中國人」，要求學生在「╴╴是中國人」的橫線填上自己名字，建議家長讓子女「喜歡自己是天主創造的中國人」。有教友家長質疑歪曲天主教教義。

家長質疑歪曲教義

該課先提到天主創造人以及讓利瑪竇到中國傳教，然後有「唸兒歌」環節，歌名是「天主愛我中國人」，歌詞問「誰是中國人？」下一句為「╴╴是中國人」，並提示學生「可於╴╴填上自己的名字」。最後的禱文為「天主，感謝你愛我們中國人。亞孟」。

教科書亦有給家長提示，提到香港是國際大都會，孩子要確立身份不容易，建議讓孩子認識中國文化，加強民族歸屬感，繼而欣賞天主創造人的美好，「喜歡自己是天主創造的中國人」。

天主教教友、家長同盟執委Ivy認為，「天主愛所有人」正確，但「天主愛中國人」斷章取義，認為宗教教科書加入愛國元素是絕對不必要，而且歪曲天主教教義。

教大教育政策與領導學系講師潘宇軒認為，教友家長的質疑可理解，家長或擔心教師教學時因受壓而偏向其中一面。中大崇基學院神學院副教授龔立人表示，由2014年雨傘運動至去年反送中運動，港人本土意識增強，容易對上述內容有保留甚至反感。龔認為宗教教育與國民身份「黐得太埋」未必適合。