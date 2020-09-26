稱各人已選兩律師　李家超被揭講大話

【本報訊】受「12港人」之一張銘裕家屬委託的律師第二度到深圳要求會見被拒。他昨午帶公證到鹽田看守所尋求探視，結果與此前所有律師一樣，被告知當事人已委託了兩個律師。目前已有10名律師尋求探視被拒。

該名律師代表21歲學生張銘裕。消息指，看守所職員在審核文件後，告知律師當事人已有律師，而且都是由本人委託的，「不是指定的」。不過這一說法受到挑戰，因代表嚴文謙的律師前日（24日）到深圳市法援處查詢，發現他的當事人只是被指派一名法援律師，而且受理日期是9月24日（即當日）。這也與前保安局長李家超聲稱，12人已各自揀選了兩名代表律師的說法有重大矛盾。律師當時質疑，當局謊稱嚴已委託了兩名律師，是要阻止家屬委託的律師介入。

本報昨向保安局查詢，局方回應稱據駐粵辦向當局了解，12名疑犯現時身體狀況良好，並已各自委任了兩名律師。記者亦向深圳法援處受理嚴文謙案的吳姓主任致電，但多次均未能接通。自由亞洲電台報道稱，吳姓主任否認有受理案件。

再有律師被逼退

另外據了解，受家屬委託的律師持續遭施壓。過去兩日再有至少五名律師被司法局或國保約談，要求律師退出案件，包括兩位近日前往鹽田看守所的律師，會見不果後都立即被約談。有新接手案件的律師，連委託書都未收到，就已接到司法局的電話，懷疑是在香港辦理公證的環節洩露身份，令當局有機會在律師辦妥手續前將律師截下，讓律師連去鹽田的機會都沒有。按照一般程序，在香港辦理公證文件，要經中國法律服務有限公司審核、加章轉遞。

也有律師已多次被約談，當局由一開始只要求律師備案，後到勸退，到現在已強硬要求律師退出。多名受壓的律師堅拒退出案件，表示一日有律師守着這個位置，當局一日都會如坐針氈，能堅持一會兒是一會兒。