【本報訊】去年6月26日大批示威者包圍警察總部，生痱滋的便衣警往警總上班途中遇襲。一名地盤工早前在區院被裁定暴動及普通襲擊罪成，本案是反修例運動以來，首宗經審訊後被裁定暴動罪成的案件，亦是首宗涉及包圍警總被裁定罪成的案件。法官郭啟安昨稱本案包圍警總及影響警民關係等均屬加刑因素，判監四年；並自言三年前審理旺角暴動案將一名年輕人判監，已告誡年輕人不要以一時之勇以身試法，坦言「今日我又再將一個冇案底、品格良好的年輕人判入獄，本席實在感到無奈」，惟「暴力就係暴力」，必須嚴懲。

旁聽席的年輕友人昨午見被告岑曉麟（26歲）由囚室步出犯人欄時抽泣，由旁邊的朋友安慰，岑望向旁聽席點頭示意。判刑後岑向旁聽席揮手，眾人叫「頂住呀、等你」、「保重」，家人則相擁互相安慰。眾人其後到法院車閘舉起「五一」手勢、拍車窗送別囚車。據悉，被告很大機會就定罪上訴。

郭官昨於判刑時指，辯方曾提出整個反修例運動背後成因複雜，但他明言法庭不應、亦不會考慮背後的政治因素，亦無意就政治爭論此作出任何裁決。

影響警民關係屬加刑因素

郭官指，香港是法治社會，法庭對暴動罪的判刑必須反映維護公眾秩序的決心。郭官稱，判刑前參考上訴庭今年4月就梁天琦案定下的暴動罪12項考慮判刑因素，指本案有大批人包圍警總，影響交通及警總運作，示威者以噴漆寫上辱警字句極具挑釁性，認為示威者即使不滿亦要以合法手段行使言論自由作出批評。郭官指案發前已有合法集會和平地表達訴求，隨後包圍警總根本沒必要、是超越法律容許的界線。

郭官又指，警方是主要執法機關，包圍警總是嚴重衝擊法治行為，法庭必須嚴重譴責，是本案的加刑因素。而示威者破壞、噴漆等要花公帑復修、事件影響警民關係；雖然襲擊實際時間短，被告亦非有預謀犯案、尚算克制，但不能忽視現場示威者情緒已被挑動，只要有人按捺不住情況或會失控。

郭官結語指，即使被告非因個人利益犯案，但「暴力就係暴力」，不會因任何崇高理想而改變。他亦引用他三年前審理一宗旺角暴動案的判詞作結論，指對一名出身及背景良好的年輕人處以長期監禁的刑罰，對其個人、家人、甚至社會都是悲劇；但法庭必須堅決打擊本案所顯示的罔顧法紀、漠視社會秩序的犯罪行為。

郭官早前坦言今次判刑有困難，因本案不涉縱火等行為、或是同類案件中相對輕微；但案發時群情洶湧集結，可釀成更嚴重的暴動，判刑需平衡多方面。但控方不同意案件嚴重性略低，稱當時千人癱瘓警總、行動具冒犯性。

本案受襲警員張金福曾供稱，當晚應召回警總發現出入口被封，沒佩戴委任證的他繞行時，有示威者嘗試捉住他、並有人出手出腳，身材高大的被告一拳打往他右邊嘴角，使他的痱滋「爆咗」，事後傷口擴大。及後他衝上扶手電梯，隨手拿起水刮及雪糕筒防守。被告早前自辯時稱，當日在車閘外看到張突然衝出，並推跌一名女子，又激烈掙扎企圖襲擊現場人士，故上前用武力制止對方衝向警總及自衞，當時不知他是警員。

案件編號：DCCC825/19