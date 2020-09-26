港版國安法︱美公佈制裁細節 公民禁與被制裁11官員貿易往來 恐影響採購武肺疫苗

美國財政部上月宣佈制裁11名中國及香港官員，美國時間昨日（25日）再公佈執行細節，規定美國公民不得與受制裁人士有交易等來往；而與香港政府部門的恆常來往，則不得有受制裁官員直接或間接參與。

前香港眾志秘書長黃之鋒認為，中美關係惡劣，港美合作或須由中方人員出面，即使其他港府官員不受制裁令限制，執行上亦未必有實質差別。

美國人可與港府訂合約 但須未受制裁官員簽署

美國財政部最新公佈，美國公民不得與受制裁人士有交易、物業或物業利益上的來往，當中同時包括受制裁人士直接或間接持有50%或以上的實體。

財政部指，美國公民與受制裁的港府官員所任職的香港政府部門來往時，除非已獲得外國資產控制辦公室（OFAC）批准，否則須時刻留意不得與受制裁官員直接或間接交易。

不過，財政部指出，有香港特區政府官員受到制裁，不代表整個政府同受制裁，只要受制裁官員沒有直接或間接參與，美國公民可繼續與相關香港政府部門作恆常來往。財政部舉例指，美國人仍然可以與港府訂立合約，但須由未受制裁的官員負責簽署。

黃之鋒稱港或需中方出面與美商合作

前香港眾志秘書長黃之鋒表示，現時中美關係如此惡劣，香港亦已納入中美角力的版圖之中，若港府要與美國商談任何形式合作，均可能上升至須由中方人員出面的程度。他認為，雖然美國沒有限制與不在制裁名單的官員交易往來，但執行上未必有實質差別，因為本港官員不論是否列入名單，都難以承擔中美角力層面的相關責任。

對於港府日後與美國之間的合作關係，黃之鋒認為必然會受到影響，包括日後兩地恢復通關及出售武漢肺炎疫苗等，都可能因為制裁而無法實行。他亦指，美國與西方國家之間有緊密聯繫，加上歐洲多國其實早對中方反感，因此美國制裁可能帶來骨牌效應，包括歐盟對制裁的進一步表態均值得留意。

涂謹申以PK鄧為例：不能再代表警務處向美採購裝備

從美國財政部公佈有關制裁11名中港高官的「常見問題」所見，具體可能出現甚麼情況？民主黨涂謹申以警務處為例指，假如警方是由處長鄧炳強負責簽署合約，向美國的裝備供應商進行採購，則將來鄧就不能再代表警務處向美國採購裝備，甚至由鄧炳強授權其他人進行簽約亦被禁；反而若警方向來是由某位助理處長負責採購，便沒有受鄧炳強被制裁影響。

不過涂續指，恐怕被制裁的港官日後連出席國際場合也變得困難，因為難以估計「常見問題」內提到的「dealings（交易）」範圍可以有多闊，故長遠而言，今次制裁或影響香港的國際城市地位。

葉劉淑儀：對被制裁人士的影響不大

前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀認為，美國財政部所公佈的「常見問題840」，屬早前財政部制裁11名中港官員的延伸解釋，對被制裁人士的影響不大。

葉劉淑儀解釋指，文件清楚指出美國是針對11名中港官員的「個人身份」，而非整個政府部門，因此只要被制裁對象沒有直接或間接參與，美國人可以繼續和制裁對象任職的港府部門常規往來。

她分析指，被制裁人士或無法在美國置業或其他金融交易，惟她相信現階段政府官員都會避免與美國進行交易。

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