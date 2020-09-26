保就業計劃︱馬逢國忽然積極 淚灑後今再開火轟政府對體演文出界支援少

武漢肺炎疫情重創各行各業，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國早前描述業界的失業情況時，一度哽咽落淚，更因「錯引」政務司司長張建宗的「識大體」論而最終公開道歉。馬今早炮轟政府一直未向業界提供更多援助，又批評港府對業界的資助遠較「保就業」計劃對僱主的資助少。

馬逢國在商台節目中稱，估計業界有超過10萬名自僱人士，而且不少人已失業8至9個月，坦言已陷入水深火熱的地步。他又狠批，港府只向業界人士派發7,500元一次性資助，而且只得4萬人受惠，明顯較「保就業」計劃的資助少。

旅業促放寬限聚令助推本地遊 每名旅客資助500元

旅行社東主協會會長葉慶寧亦在同一個節目中表示，旅遊業界在疫情下「最慘」，旅行社零收入，但開支未見減少，坦言就算政府有支援也永遠都不夠。業界早前會見食物及衞生局長陳肇始，希望港府放寬限聚令至30人，讓旅行社可舉辦本地遊，並用旅遊巴接載市民；他又希望港府資助，例如為每名本地遊旅客資助500元，並不設上限。他亦促請當局盡快做好快速測試，讓市民能往返內地。

表演場地只准半滿 演藝界批政策「離地」

現場演出及制作行業協會聯席主席何麗全亦形容，業界現時已無生計可言。他舉例指，由去年11月至今，紅館沒有舉行過演唱會，最後一個演唱會已於今年1月在麥花臣場館舉行。而就算港府容許重開表演場地，亦只容許50%入座率，演唱會要80%入座率才能「打和」，批評有關措施「離地」。他促請港府借出空置場地，讓業界舉行網上音樂會等。此外，由於從業員多屬「炒散」，沒有強積金供款，故未能受惠「保就業」計劃。

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