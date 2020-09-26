【本報訊】去年警方圍攻理大期間，市民在各區示威試圖解圍，油麻地一帶有示威者與警方激烈衝突，事件中逾200人被拘控。其中被控暴動罪的13人，案件昨再訊，其中一人原來是12名被扣押在內地的抗爭者之一、港大生郭子麟。控方表示，19歲被告郭子麟違反保釋條件，涉嫌偷越邊境潛逃而被內地拘柙。署理主任裁判官張潔宜最終向郭頒發拘捕令並按例充公保釋金。

保釋金遭充公

郭子麟為12名疑潛逃台灣時被中國海警截獲的其中一人，現仍被扣留在深圳鹽田看守所。除郭外，另11人中亦有數名被告被法庭頒下拘捕令，當中包括機械技工黃偉然（29歲），他牽涉一宗製造爆炸品案，被法庭頒下拘捕令及充公共75萬元保釋金；另外被控暴動等罪的文家健（21歲）與吳仲謙（24歲）、被控串謀有意圖傷人罪的張俊富（22歲)、張銘裕(20歲）以及嚴文謙（21歲），均被法庭頒下拘捕令。

本案13名被告依次為文員李卓珩（24歲）、地盤工陳駿煒（25歲）、港大生郭子麟（19歲）、學生劉嘉樂（24歲）、攝影師鄭家裕（31歲）、學生林敏諾（19歲） 、護士廖卓賢（22歲）、學生馬宇亮（25歲）、接待員謝澔庭（23歲）、倉務員容家俊（24歲）、運輸工勞尚文（23歲）、學生梁楀燊（19歲）及無業張賀琪（29歲），被控去年11月18日在油麻地彌敦道一帶參與暴動等罪，10月7日在西九龍法院進行答辯。

案件編號：TMCC2223/19