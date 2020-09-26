蘋論：獨裁擴張不可能主宰世界

習近平在聯大會議發表視像演講，提到中國「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，又說「不能誰拳頭大聽誰的」。話說得漂亮，但正如蓬佩奧說的，現在世界不是聽中共說甚麼，是看他做甚麼。

中共經濟發展初見成果，就以大撒幣和戰狼姿態，貫徹惡意外交的戰略擴張，表現在幾個方面：一是在美歐等西方先進國家推動大外宣，收買傳媒與政客，企圖影響所在國的政治生態；二是在各中小國家的戰略要地進行收購和投資，作為政治經濟軍事登陸的橋頭堡；三是推動「一帶一路」發展策略，輸出過剩產能，控制所在國經濟命脈，壯大外交同盟軍；四是在各大國際組織中拉幫結派另立山頭，削弱美歐國家影響力；五是以中國表面的強大國力，推廣獨裁統治的中國模式，以取代普世價值。

對外擴張最大的誤判來自對專制體制的自信。中共因為短時間內經濟起飛，自以為一黨獨裁體制無敵於天下，這種基本誤判，再加上共產主義思想基因，令中共忘記自己曾經瀕於崩潰的慘痛教訓，反而以為資本主義的普世價值走到盡頭，輪到共產主義大放異彩了。只要野心足夠大，實力足夠強，就可以對抗普世價值，並最終取代它，成為世界主流。

中共每到一國，就與當地的政壇蛀蟲臭味相投，先誘之以利，再結合成利益共同體，而後扶植政治掮客，拉攏傳媒，腐蝕政治生態。中共利用資本主義社會的自由與法治，曾經有所進賬，更以為自己那一套行得通。

中共大撒幣收買中小國

中共在「一帶一路」的擴張，更帶有殖民主義的濃厚色彩。以投資開路，釋放國內過剩的產能，侵奪各國資源，佔領戰略要地，以巨額債務要挾，逼迫中小國家在國際政治舞台上站隊。這一組套路熟極而流，用在那些渴望發展、見錢眼開的國家身上，固然一度靈驗，但時間一長，弊端四起。年來中共自己「水緊」，大撒幣乏力，「一帶一路」也在夭折路上，後果不好收拾。

中共在美國協助之下加入聯合國，後又成為世貿、世衞、國際刑警等國際組織成員。中共得其好處後心懷不軌，利用金錢收買、拉幫結派的手法，以「農村包圍城市」的戰略，實行分化瓦解，鵲巢鳩佔，逐步主宰這些國際組織的運作，以致始作俑者的美國，居然被邊緣化。

圖掌國際組織反遭圍堵

世衞組織在武漢肺炎大傳播中扮演不光彩的角色；世貿組織也被中共掌控，以至近日判決美國對華關稅違背世貿規定；在聯合國，美國最近關於延長制裁伊朗的提議也被否決。聯合國是在美國倡導下成立的，世貿世衞等都是聯合國的分支機構，美國每年提供給聯合國及屬下機構最多的資助，美國地位被中共褫奪，這是美國的奇恥大辱。

美國能倡立聯合國，美國也能廢了它。美國已退出世衞組織，與世貿組織若即若離，美國與加拿大墨西哥、日本南韓、五眼聯盟以至歐盟，都已經或正在談判簽署單邊或多邊貿易協議。美國以其強大國力，不難甩開世衞與世貿，重組自己的外交版圖，最終世衞與世貿只成為中共與第三世界圍爐取暖之地。

照此辦理，聯合國日後也將被逐漸邊緣化，中共以為收買了中小國家，手上有票，就能操控聯合國，主導世界大局，最終是竹籃打水一場空。

西方各大工業國也有軟肋，也有淺薄逐利的政客，但普世價值的共識和健全的國家體制，仍足以抵擋腐蝕。美國只用了幾個月時間，就將原有的盟友收歸麾下，中共淺嚐甜頭，狼子野心暴露，在眾多國家碰釘子，情況相當狼狽。

中共的對外擴張，以「構建人類命運共同體」為終極訴求，說穿了，就是企圖將獨裁統治模式推廣至全世界，社會主義一家獨大，而中共最終就成為全人類獨裁一體化的盟主。

今日看來，這一場專制體制惡意擴張的春夢就快做完了。夢醒時分，世界大變，彩雲化去，陰風徐來，現實日子殘酷，且看中共如何自處了。