疫情速遞︱昨增2宗本地確診 多1死累計105人染疫亡（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情稍見緩和，昨日（25日）錄得2宗確診，全部是本地個案，均與之前個案有關連，是連續4日無源頭不明個案，亦再創第三波疫情數字新低。衞生署亦連續4日不舉行疫情記者會。

一名確診病人昨日下午4時45分離世，累計香港共有105名患者死亡。該病人本身居於慈雲山慈民邨民健樓，與第1774號個案，慶回歸群組、居於橫頭磡邨宏基樓的49歲女子有關連，即慶回歸群組的第二代感染。至今共有4,765名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用641間負壓病房，合共1,158張負壓病床，現時共有160名確診病人分別於17間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，9人情況嚴重，其餘139人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至9月25日18:45）

5,058宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,765宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

159名確診者仍留醫，11人危殆（第1401、1989、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4833、4937及4990號個案）、9人嚴重（第1470、1650、3904、4100、4433、4746、4788、4969及5002號個案），其餘139人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月25日09:00）

內地累計確診病例85,322宗，死亡病例4,634宗。台灣共有確診509宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月25日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,206萬，逾97.9萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾697萬宗，死亡人數逾20.2萬人。印度確診人數超過573萬，位居全球第二，逾9.1萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過462萬，死亡人數近14萬。俄羅斯確診人數超過112萬，是第四個確診數突破100萬宗的國家。

英國周四新增6,634宗確診，創單日新高。衞生大臣夏國賢(Matt Hancock)接受天空新聞網(Sky News)訪問時說，政府估計目前每天感染人數少於1萬，而第一波高峯期則超過10萬。根據政府數據，英國目前檢測量遠高於第一波疫情期，因此確診數目也較多。英國累計確診突破41萬，死亡人數近4.2萬人，是歐洲最高。

法國周四新增確診逾1.6萬宗，創單日新高，並在8天內第4次打破單日新高紀錄。法國目前累計確診近50萬宗，死亡人數逾3.1萬人。

巴西雖然疫情嚴重，死亡人數全球第2高，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府的支持度依然上升。根據最新民調，認為現屆政府表現優良的巴西人，由去年12月的29%上升至40%，而認為壞或極壞的比例，亦由38%下跌至29%。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,971,871 (202,692)

印度 5,732,518 (91,149)

巴⻄ 4,624,885 (138,977)

俄羅斯 1,123,976 (19,867)

哥倫比亞 784,268 (24,746)

秘魯 782,695 (31,870)

墨⻄哥 710,049 (74,949)

⻄班牙 704,209 (31,118)

南非 667,049 (16,283)

阿根廷 664,799 (14,766)

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