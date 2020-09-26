台美推進實質關係知易行難（許 楨）

繼其衞生部部長後，美國國務次卿，復於近日到訪台灣。雖然並未一如行前各界所料，台、美雙方就此展開經貿合作談判；然而，美國國務院頭幾號人物與蔡英文總統公開會面，還是在太平洋兩岸外交乃至安全舞台，投下重量級震撼彈。一時間，「陸—台—美」之間的三角關係與後續互動，又成為印太地區焦點。

其中一個關鍵，是該位美國高官訪台，正是以送別前總統李登輝為成行理由。李登輝原為國民黨主流派，乃首個在台出生、成長的中華民國總統；不少藍營人士認為，民進黨在1980、90年代的崛起、擴張，最終以地方包圍中央的戰略取得政權，在兩度入主總統府兼主導立法院、監察院後，更大有長期執政之態勢。凡此種種，都與李登輝在當時執掌政權與國民黨黨機器，有莫大關係。

甚至到了2000年前後，島內強烈對立的藍、綠陣營之間，還有究竟是連戰、還是陳水扁才是李登輝傳人的爭論。就當時選舉結果看來，不過是國民黨淺綠路線，將權力轉移予民進黨淺綠派系而已。以李登輝為中樞，藍、綠陣營都分別向中間偏淺綠區間靠攏。所謂陳水扁「一邊一國論」，與李登輝「特殊兩國論」，連高舉的統獨符號都極其相似。

在此兩人身影背後，蔡英文也在其時小荷漸露尖尖角。和馬英九相似，蔡氏也以精深學術背景、專業官僚形象，進入台灣政壇與大眾視界。事實上，以選舉結果論，蔡英文固然是民進黨創黨至今最成功的黨主席；可堪玩味者，蔡英文也是民進黨史上黨齡最短、任期卻最長的黨主席。以從政經歷算來，蔡英文本身就代表國民黨或其座下官僚，在李登輝帶領、啟蒙之下，走向本土的整個世代政治精英。

美支持李登輝蔡英文路線

綜上所論，美國國務院透過是次弔唁，而釋放出對李登輝、蔡英文路線的支持；無疑是重大訊號彈，事實上，也引起北京的連串政治、外交，及軍事反應。假如特朗普連任成功，中、美會否因為台灣問題而攤牌，自然被視作西太平洋，乃至全球安全與大國角力最大熱點。

中國外交部、國台辦的強烈措辭，已經不太能夠引起諸方足夠重視；在敏感時刻，不只解放軍東部戰區、南部戰區有所行動，連國防部亦明確表示須針對台海局勢有所作為。愚以為，關於「台海中線」的討論，恐怕意義不大。其實無論根據中華民國還是中華人民共和國憲法或法律體系，兩岸之間未有任何國界、邊界；對於雙方的軍事單位和公權力而言，從法理依據到實質操作，過去數十年來，都談不上甚麼中線不中線，一切實力使然。

當年台灣黑貓中隊、黑蝙蝠中隊，就是以台灣為基地，為美國刺探大陸軍情的空中力量。不用說海峽中線或大陸水域、上空，根本就有深入腹地的作戰行為。而解放軍亦多次以紅旗二防空導彈，及殲六、殲七等落後殲擊機攔截之行動。

從1950到1970年，足足二、三十年間，由於海、空優勢在台海東側，所以雙方接戰，基本也在大陸上空甚或深入內陸；一般情況下，雙方膠着平衡線究竟往西壓多少，端視乎國軍戰機、偵察機的技術水平與作戰需要。解放軍方面，由於裝備、戰略、技術、訓練、資源使然，大多被動應接而已。

到了1980、90年代，即冷戰決勝階段，內部，由於蔣介石、毛澤東同代人一一離世；外部，由於華府拉攏北京聯手抗蘇；兩岸之間的拳來腳往也就克制甚多。踏入2000年後，基於兩岸戰略平衡的質變，台灣外交、技術、資金狀況都難以與大陸比肩；解放軍更多海、空行動逼近台灣及附屬島嶼，自然成為常態。

說到底，李登輝從老布殊手中大手買入F-16戰機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、派里級導彈巡防艦，以及愛國者防空系統；一來是台北把握住從八九六四到冷戰結束的「抗共窗口」，二來是1980、90年代工業發展，為台北留下豐厚的財政儲備使然。

今天的台灣，難就難在如何在擺脫ECFA依賴下，推動強勁的經濟發展。假如台灣在產業上、競爭力上，未有成為美國盟友的資格，單憑意識形態的共鳴，或彼此民眾的情感聯繫，亦難改變台、美關係的本質。無論華府派出誰人訪台，在可見將來與台北建立「準官式關係」的路程尚非坦途。當中的關鍵，就在於台灣的經濟、財務條件，以及與之相關的防務實力。