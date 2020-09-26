問事主下體「幾時用得」官指難掩性慾強

【本報訊】法官裁決時直言女被告自辯的說法只是「一堆謊言」，與控辯雙方早已同意的事實有分歧，例如她自稱深愛事主，卻原來從沒把門匙交給經常留宿的對方。法官更以獨立第三方證人反駁女被告證供，引述醫生指女被告陪同事主求診時，指着事主下體問「幾時用得」，與她聲稱性渴求不是很大之說背道而馳。

暫委法官張天雁指，被告麥凱晴自辯時自言很愛男事主X的說法不可信。即使X經常到她家中過夜，但她從沒將門匙交給X；X應她要求紋身以證兩人愛情，但被告竟沒有相應紋身。被告嘗試把自己性慾說成沒有X所指那麼強，但都是失敗，因她陪X求診時指着X的下體，問醫生「幾時用得」。

稱被告說法不可信

早前審訊時，控方傳召X受傷後最先求診的私家醫生盧逸安，他指X求診全程垂頭和不發一言，只在問他痛不痛時點一下頭，被告代為講述X「意外淥親」及陰莖等傷勢。醫生稱需數星期痊癒，被告指着X的陰莖稱「唔知幾時用得」。

辯方稱事發已兩年，質疑醫生記憶；但醫生表示當時開業不久，病人不多，對本案印象尤其深刻。除了X傷勢嚴重，醫生描述「好少會有陪診嗰個人會咁着重喺性方面嘅嘢，尤其是係女性」。X傷勢重但一直沒覆診，醫生稱「都好擔心呢個病人，成日會諗起呢個個案」。