立會延任民調最快周二公佈結果

【本報訊】民主黨就是否接受立法會延任一年進行的民調接近完成。負責民調的香港民意研究計劃集合數據並加以分析後，最快下周二早上將分析結果交予民主黨，該黨最快可於當天公佈結果。

市民踴躍 四天獲1,958樣本

香港民研主席鍾庭耀透露，是次民調與中大合辦，單單四天內已成功收到1,958個樣本，屬「正常偏高少少」。

鍾庭耀表示，今次民調的訪問工作未有出現不尋常情況，但出現市民踴躍希望接受訪問，有市民過去數天內登記為「我們香港人」自結組群成員 ，數天內增加1,300個新成員，亦有市民向民研發電郵表達意願，惟有關數據通訊不會接納是次民調中。鍾庭耀對民調進展感到欣喜，形容即使社會對議題曾展開激烈討論，但未見有人動員破壞民調，或在民調上表現不合作，令民調能順利進行。

鍾透露未來一年的民研調查計劃，將不會投放資源在對《施政報告》期望方面。他認為過往一年隨着社會運動發展至今，社會訴求已十分清晰，加上未見政府有接納民意的傾向，民研將會把資源投放在其他更有意義的議題上。

鐵定不會接受延任的立法會議員朱凱廸，昨出席他任內最後一次會議，他稱離開議會後會嘗試不同發展，包括關注氣候變化，亦會在民間團體工作。他笑說四年議會生涯「身心都受好大壓力」，但指自己參選第七屆立法會的意向清晰，惟不知政權有何行動。