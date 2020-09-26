逾7成人鐵路內曾遭性暴力僅1%曾求助 港鐵被轟懶理兼推卸責任

港鐵狼蹤處處，婦女團體最新調查發現，約300名受訪者表示曾於過去3年，在港鐵範圍內遭遇性暴力，7成人被不必要觸摸和磨擦身體，亦有6成人表示被人色迷迷注視和被借故挨近，但當中只有3人曾獲港鐵職員協助。組織批評，港鐵作為公共交通服務提供者，未有主動支援和保障乘客安全，包括車站內欠缺求助資訊和加強停止性暴力宣傳，幹事呼籲市民自救，鼓勵「旁觀者」挺身而出，協助受害人制止暴行。

根據警務處鐵路警區數字，今年截至7月，分別接獲36和50宗非禮和偷拍案件。關注婦女性暴力協會於去年6月至今年2月，透過網上收集共419份問卷，當中85%受訪者為女性。結果發現，逾7成人表示曾於過去3年，在港鐵範圍內遭遇性暴力，最多人曾被不必要觸摸和磨擦身體，佔71%；其次是被人色迷迷注視和借故挨近，佔60%和58%；有17%人曾被偷拍；以言語或影音進行性騷擾有10%；在受害人面前自慰和露體亦有4%和2%。此外，亦有4成受訪者表示，曾目睹他人在港鐵範圍遭遇上述的性暴力。

但調查發現，受害人往往啞忍暴行，只有1%曾在港鐵內遭受性暴力人士曾向職員求助。不求助人士當中，有56%人指當時不肯定是否遭受性暴力，逾40%人表示未見附近有職員，並認為職員協助的作用不大，32%人則認為求助使他尷尬。整體而言，性暴力事件最常於下午時段的車廂發生，以荃灣綫、觀塘綫、港島綫和東鐵綫較為頻密，普遍受訪者認為問題趨向嚴重，港鐵欠措施保護乘客安全，以10分為保障最充足，其平均分只得2.6。

批港鐵把性暴力責任推到市民警方

組織幹事尹智豪指，性暴力行為包含性意味和不情願，即使沒有身體接觸亦可構成騷擾，例如刻意以眼神注視身體部位，「令對方覺得唔情願和唔舒服，受到冒犯」。而性暴力的發生通常包含一連串行為，眼神接觸往往是性侵或偷拍行為的前奏，受害人應及早察覺和反抗。但他指，社會對於性的禁忌和羞恥感，往往影響求助意慾，公眾教育不足亦令受害人不懂得保障個人權利，變相助長施暴者更肆無忌憚作案。

總幹事王秀容亦批評，港鐵多年來應對性暴力的態度，往往把責任推到市民和警方身上，「淨係叫人自己去報警就算」，未有安撫和協助受害人處理事件，甚至連求助熱線和渠道均欠奉。她舉例指，港鐵手機應用程式設有即時查詢功能，但輸入「非禮」二詞後，電腦系統卻顯示「唔好意思我唔明白」，系統欠人性化。

港鐵拒派員出席記者會

「遭受到性暴力，第一下係好無助，如果冇人支援係好難反抗」。王秀容強調，港鐵作為公共企業，有責任提供安全服務體驗，近年受疫情和社會運動影響，港鐵客量減少但風化案數字未減，顯示問題未有任何改善。她又呼籲旁觀者出手相助，港鐵亦應加強宣傳，鼓勵和認同市民挺身而出，防止施暴者逃脫和尋求職員協助。

關注婦女性暴力協會就有關調查向港鐵提交9項建議，包括改良手機應用程式以新增求助功能、增加職員巡邏和閉路電視、透過車廂廣播宣傳打擊性暴力和加強職員培訓等。但港鐵拒絕派員出席記者會，僅以書面回應指，將研究有關建議，但仍然舊調重彈，重申港鐵職員並非執法人員，乘客應即時報警求助。

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