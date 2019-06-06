政府拖足一年終讓同志公僕申配偶福利 陳志全轟拖延：政府辜負咗我哋咁多年

高級入境事務主任梁鎮罡與同性伴侶在外地成婚後，為爭取配偶福利及合併報稅，去年獲終審法院裁定上訴得直，公務員事務局需向梁鎮罡和配偶提供福利，並由2017年9月起計算。終院判詞明言，一個公平的行政機構，應向所有相關人士提供同等福利及賠償。但事隔一年，公務員事務局才按法院判決，於上周五（18日）發出內部文件，設立機制容許境外締結同性婚姻的公務員，申報同性婚姻的狀況及申請相應配偶福利，但福利的追溯期僅至2019年6月。

據了解，於境外締結同性婚姻的公務員可於即日起，向部門秘書提供婚姻證明文件，從而申請配偶福利，公務員事務局會負責審批，估計每宗申請可於兩周內完成，所享福利會於局方確認其婚姻資格當日生效。至於早於內部文件發出前已成婚的同性公務員和配偶，福利的追溯期可至2019年6月，即終審法院頒下判詞當日，但不適用於住宿等非現金福利。

文件亦列明，公務員和同性配偶並非同等享有所有已婚公務員的福利，例如可供初級公務員申請「公務員公共房屋配額計劃」便不被納入。局方解釋，因應房委會對同志伴侶是否符合「夫婦」定義的司法覆核案仍在審議中，申請資格視乎法庭判決而定。

陳：多次去信查詢未有正面回應

立法會議員陳志全批評，終審法院去年中已有裁決，「政府辜負咗我哋咁多年」都要拖延落實政策，亦未主動對外公佈機制。他指，過去一年曾多次去信公務員事務局，查詢公務員和同性配偶是否合資格申請公務員宿舍事宜，本月最新回覆仍未有正面回應，局方僅表示已成立機制，會根據終審法院的判決，處理每一宗申請。

陳直言，離任立法會議員在即，對推動同性平權仍然「放唔低」，「點都要剷多（公務員事務局局長）聶德權一次」。他促請政府清楚列明相關福利，「唔好輸一樣先畀一樣（福利）」，擔心修改的範疇只涉案中提及的醫療及牙醫福利，而忽視同性公僕的房屋需求。

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