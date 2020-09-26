全港86%劏房違法改建 荃灣唐樓黑廁抽氣扇喉違例直駁抽油煙機危及健康

公屋供應不足，不少基層家庭居於違規劏房。全港關注劏房平台上月至今以專題個案方式進行「香港劏房違規及監管情況專題研究」，發現不少劏房未有跟足本港《建築物條例》等，其中荃灣一個僅140呎的唐樓劏房，廚房無獨立間隔之餘，抽油煙機更與廁所抽氣扇氣喉相連，違反現行條例。建築師關兆倫直言，有關設計或將廁所的污濁空氣透過相連的喉管，經廚房抽油煙機位置排出，對衞生及住客健康造成不良影響。

全港關注劏房平台組織幹事范啟妍表示，根據長策會在2015至2019年的周年進度報告，全港不適切居所的數目由約10.66萬戶，增至約11.91萬戶，即5年間增加約1.25萬戶。

平台引用有關數宇並與屋宇署的數據比較，推算全港有86%劏房未有按小型工程監管制度申請改建工程，即反映市面上絕大部份的劏房屬違法改建。而今次的專題研究，分析了荃灣、葵涌及觀塘等劏房的環境。研究發現不少劏房在消防、通風、採光及結構不符合現行法例，舉例有劏房拆除原有防火門，不符合耐火結構。

其中在荃灣一個僅140呎的唐樓劏房，廁所屬「黑廁」，只有一個細小的抽氣扇作通風用途；廁所旁的廚房設有抽油煙機，但抽油煙機的排氣口竟與廁所抽氣扇的出氣口以膠喉接駁至主喉，違反現行條例。建築師關兆倫直言，現行條例規定需有獨立喉管，該劏房的設計或將廁所的污濁空氣透過相連的喉管，經廚房抽油煙機位置排出，「即係廁所嘅空氣，有機會直接落去煮食爐」，對衞生及健康造成不良影響。

另在觀塘一幢大廈，地下被改建及分間成約10個劏房，除了違反土地用途，其中一個面積僅30呎的劏房，用木結構在閣樓加裝睡床，而且單位無窗，只在閣樓位置打通了一個面向走廊的通氣口，明顯違反建築物條例內的天然照明及通風規定。

居於該劏房的劉先生直言，劏房面積細，無法設置電視、洗衣機，但最令他困擾是單位通風差，「嗰隻都唔叫窗，空氣好差，好侷」。而且其劏房所在的地下「一劏十」，多個單位都沒有向室外的窗戶，他最擔心一旦發生火警「到時實走唔到」。

平台召集人鄧寶山直言，本港劏房違規情況嚴重，要求政府主動巡查及執法，亦應完善現行安置政策，確保租住劏房的基層市民不會因當局打擊違例改建而無家可歸。

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