中共激活內戰狀態（李 平）

解放軍戰機近期頻頻飛越台灣海峽中線，中國外交部更公開表示，不存在海峽中線。實際存在數十年的海峽中線被否認，其後果等如北韓當年宣佈不承認《朝鮮停戰協定》，激活了內戰狀態。戰火雖不致於即時燃燒，但兩岸擦槍走火的可能性大增。不過，習近平既然明言，無意與任何國家打冷戰熱戰，海峽上空或海域即使響起槍炮聲，仍有機會受控，不致於即刻出現兩岸導彈橫飛、摩天大廈被摧毀的場景。

海峽中線是國共內戰、兩岸分治的副產品。這條中線的劃定有多種說法，其中一個版本是，韓戰爆發後，駐守菲律賓的美軍第十三航空特遣隊移師台灣，時任特遣隊司令戴維斯下令，只要解放軍之機、艦越過海峽中線，而且判明具有敵意的話，協防台灣的美軍戰機即可迎戰開火。所以，海峽中線又稱「戴維斯線」（Davis Line）。

值得一提的是，台海上空的最後一次空戰發生在1967年1月13日。當日，台灣出動一架F-104G戰機掩護偵察機出勤，遭遇解放軍戰機攔截，雙方爆發空戰。結果，台方宣稱擊落共軍兩架戰機，解放軍則宣稱擊落台灣一架F-104戰機。自此之後，台灣機、艦活動基本上不再跨越海峽中線，使海峽中線真正成了雙方活動的習慣界線或者說實際控制線。

海峽中線的地位堪比南北韓之間的三八線，但南北韓尚有1953年簽署的《朝鮮停戰協定》的約束，台海兩岸從沒有簽署停戰協議。1995年1月，中共總書記江澤民發表《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話，提出八項主張，被稱為「江八點」，第三點就是建議雙方就結束敵對狀態進行談判並達成協議。至2008年12月，胡錦濤發表對台政策「胡六點」，重申兩岸可以就國家尚未統一的特殊情況下的政治關係問題、建立兩岸軍事安全互信機制問題進行務實探討，促進正式結束兩岸敵對狀態、達成和平協定。

不過，習近平主政後不再提兩岸結束敵對狀態談判。去年1月2日，他在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，雖有提及中國人不打中國人，但同時強調不承諾放棄武力，雖提及兩岸要以對話取代對抗，但強調的是探索「兩制」台灣方案。這個講話的重點在台灣被視為硬銷九二共識、一國兩制，但一國兩制在香港已破產，台灣人擔心的正是今日香港、明日台灣，民望低落的台灣總統蔡英文藉機首次公開表態不接受一國兩制，由此扭轉競選的頹勢，成功連任。

隨着中美惡鬥、台美關係升溫，台海局勢陷入1996年以來最緊張的狀態，解放軍戰機近日飛越台海中線時，台軍機師喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，解放軍機師則以「沒有海峽中線」回應。其後，中國外交部發言人也在記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部份，不存在所謂的海峽中線。

否認海峽中線 體現戰狼思維

2013年3月，美國與南韓舉行聯合軍演時，北韓也曾宣佈將廢除《朝鮮停戰協定》，令南北韓再次進入戰爭狀態。如今，中共公然否認海峽中線，其性質是一樣的，意味着中共激活了內戰狀態，令原本就未有停戰協議的兩岸，再次踏入戰爭動員的邊緣。台灣自然不敢低估其影響，外交部長吳釗燮回應，就好像中共在香港強加「港版國安法」摧毀香港的一國兩制一樣，中共有關台海中線的做法，就等於摧毀了台海的現狀。

否認海峽中線、激活內戰狀態，是中共戰狼思維的體現，也反映所謂不承諾放棄武力是針對外部勢力干涉和極少數台獨分子，一如所謂港版國安法是針對極少數人，實質是針對所有懼共反共人士。然而，中共可以在香港為所欲為，想對台灣如法炮製只是癡人說夢。

海峽中線不是中共劃定的，也不是中共可以摧毀的。解放軍戰機、軍艦可以不斷騷擾台灣，軍事演習可以不斷針對台灣，但真的有能力攻佔台灣嗎？美國將協防台灣，還是坐看台灣被攻陷？看看中美元首本周二在聯合國大會上的隔空交火，或許可以從中找到答案。特朗普在會上12次點名批評中國，更罕有地強調美國的軍力，宣稱美國有世界上最強大的軍隊、任何國家難以匹敵。而習近平不點名批評美國，又宣稱中國無意與任何國家打冷戰熱戰，這是故意示弱以安撫國際輿論，還是有打不過美帝的自知之明？

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