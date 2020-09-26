公務員伸腳絆跌警　未判先被炒

【本報訊】去年12月網民發起「和你Shop」，大批警員進駐各大商場戒備。有公務員被指在尖沙嘴海洋中心伸腳欲絆倒一名急步行走中的便衣警，被控襲警罪。案件昨裁決，裁判官鄭念慈接納作供警員為誠實可靠證人，認為被告必然聽到警員發出警告，非但沒讓路，更故意伸腳絆到對方，裁定被告罪成。辯方求情指，被告早前已因本案被辭退，求法庭輕判。鄭官明言必會判監，押後至9月30日判刑，將被告還柙候判。

官稱必收監 下令還柙

聲稱被絆倒的警員曾雋賢供稱，去年12月21日事發時正趕往支援受襲的同僚，其間有人起哄：「有狗！小心！」當他經過被告馮耀暉（28歲）時，曾經警告「警察！麻煩讓開！」但遭被告絆倒，繼而弄傷右腳。

鄭官裁決指，曾雋賢在庭上示範發出警告的聲調，雖不算大聲高呼，惟語速清晰，並不急速，他亦不止一次發出警告，被告不可能聽不見。鄭官又指庭上播放的片段完全脗合曾的證供，影片清晰拍下被告伸出右腳，肯定是被告絆倒曾，令他失去平衡。鄭官總結，被告必然聽到曾的警告，他非但沒讓開，反而伸腳絆倒曾，導致曾受傷，裁定被告罪成。辯方求情指，被告2017年任職政府助理文書主任，案發一個月後停職，今年5月被辭退，現時待業。被告的兩位上司亦有撰寫求情信，稱讚被告勤奮有熱誠，與同事相處融洽，望法庭輕判。鄭官則明言必會判監，將被告還柙候判。

案件編號：KCCC2995/19