武漢肺炎︱限桌令延至中秋 5人家庭酒樓做節須分兩枱各食「半條魚」

本港武漢肺炎疫情紓緩，有不少市民趁今明兩日與家人外出食飯「做節」，提早慶祝中秋，但受4人「限桌令」所限，酒樓等食肆都要臨時變陣，包括推出4人套餐，也有多間酒樓推出外賣盆菜。至於超過4人的家庭光顧中式酒樓則要分枱坐，例如兩枱人要「分餸食」各吃「半條魚」，在疫情新常態下歡聚佳節。

聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成表示，旗下酒樓今明兩晚的訂枱第一輪接近爆滿，下周中秋節正日的訂枱也很熱門。除了4人小家庭的預約外，也有市民會訂8人或12人的套餐，屆時會按照人數分枱進食及分餸，例如「將條魚分一半上」。他透露，原本以為每枱人數可放寬至6人或以上更多人，直言4人1枱的生意好難做，「食客鍾意嘅蟹、魚同龍蝦，其實都好難分枱食，太少人又食唔到呢啲菜式」，其集團也有推出外賣盆菜，供6至8位用，每盆980元，方便大型家庭聚會享用。他希望疫情盡快過去，減少對食肆業界的影響。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，自早前防疫措施放寬包括恢復食肆的晚市堂食，其火鍋店的生意開始逐漸恢復。過往市民多到中式酒樓做節慶中秋，但今年情況不一樣，不少人都會區分黃店、藍店再作出選擇，預計黃店食肆的生意會好。

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，港人在中秋節多數到酒樓食飯，受4人限桌令影響，今年做節會局限於小家庭，所以旗下的日本餐廳都會是另一選擇。集團更為中秋佳節推出了一些應節食品，如4人套餐、中秋限定的火鍋湯底及月兔清酒等。

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