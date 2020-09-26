【本報訊】警方在未有諮詢下突然修改《警察通例》，收緊傳媒代表定義，引來記者組織反對，特首林鄭月娥急急「攬警」，昨凌晨在facebook力挺警方的做法開放客觀。記協發聲明反擊，批評林鄭淡化警方措施對新聞自由危害，明顯偏聽，強調事件引起國際關注，籲林鄭指示警方撤回修訂。

記協︰淡化危害 明顯偏聽

林鄭在fb指出，對警務處修改《警察通例》中傳媒代表定義的爭議，「我有點不吐不快」。她指新聞處的GNMIS是政府與傳媒聯繫平台，獲登記的傳媒機構可出席政府記者會。本地及海內外傳媒均登記在系統內。她上任後更讓超過30間網媒機構獲得登記。她指警隊採GNMIS這個客觀開放平台來界定傳媒代表，「怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」

記協昨發聲明，指林鄭將事件演繹成警方為傳媒提供特別安排，明顯淡化對本港新聞自由的危害，記協稱極度失望。記協表明，林鄭稱警方做法無打壓新聞自由或篩選記者，顯然是偏聽，強調《警察通例》無清楚界定何謂「國際認可及知名」傳媒，加上警方日後不承認記協及攝記協會員證，變相容許任意篩選。警方在示威活動肆意劃設封鎖區，記協指身處封鎖範圍外的傳媒難以全面拍攝及報道，變相剝奪公眾知情權。

記協指，警方單方面修訂《警察通例》，引起本地業界不滿及國際關注，國際記者聯盟及香港外國記者會等組織亦提出反對，籲林鄭月娥懸崖勒馬，指示警方撤回修訂。