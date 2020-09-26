馬道立聲明︱曾鈺成認量刑委員會影響司法獨立 倡增法官投訴透明度

民建聯周浩鼎、葛珮帆連月要求設立量刑委員會，被民主派質疑是削弱司法權之舉。民建聯創黨主席兼立法會前主席曾鈺成受訪時指，設量刑委員會確會影響司法獨立，但認為為挽回中央對香港司法制度的信心，可提高處理法官投訴的透明度。

中共喉舌《大公報》和《文匯報》連月來多番主張要改革司法機關，周浩鼎、葛珮帆等建制派人士就放話，提倡設立量刑委員會和監察司法委員會。

曾鈺成接受Now節目《大鳴大放》訪問時指，若透過設立量刑委員會來「唔畀啲法官亂咁判」，「咁我覺得就真係會影響司法獨立」至於設立監察司法委員會的問題，曾鈺成也表示，「如果你話要有一般市民參加（監察司法委員會）嘅，坐喺度睇住嘅，你畀壓力畀啲（法）官，呢個我認為係好難同司法獨立嗰個概念能夠脗合得到。」

不過曾鈺成亦提到，終院首席法官馬道立的聲明未能完全解決周浩鼎等人提出的問題，例如中央有些人對司法機構或部份法官失去信心，為重建公眾、中央對香港司法制度的信心，他建議提高處理法官投訴的透明度，他說「（終院）首席法官會處理（投訴）嘅，但係點處理呢？我自己就會覺得，如果司法機構對於啲法官嘅行為嘅投訴，包括佢判案時候講嘅嘢之類，處理嘅透明度高啲呢，或者會有啲好處。」

本身為大律師的公民黨黨魁楊岳橋指出，其實馬道立的聲明有講述，現時已有制度處理針對法官的投訴，而目前的問題只是有人輸打贏要，不滿部份法庭判決，然後企圖透過改變現行制度來達致所有判決都符合心意。他強調，當權者若愛惜司法機關和司法獨立，便應在司法機關遭到不公平的評論時挺身而出發聲，尤其是律政司司長，「只有（律政司司長）做好本份，先可以做到司法獨立。」

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