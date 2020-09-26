12港人送中︱公安局申請批准逮捕 首披露12人出事地點 港警稱循跨境犯罪調查

12港人遭內地拘留迄今已35天，根據內地刑法刑事拘留有37天期限，12港人的扣留期限9月30日將會屆滿，惟港府一直冷處理。新華社昨日（25日）更發稿指香港「立案不合法」，指「內地有權按自己的法規進行拘押、審理和懲處」。今晚近8時，警察公共關係科發稿指，昨接獲廣東省公安廳回覆，證實12名港人正被扣柙於深圳市公安局鹽田分局，公安局正申請對有關人士批准逮捕。

案情指12人於上月23日早上約7時許，在新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇出發，經內地海域逃到台灣，並由其中一名疑犯負責開船。登船前眾人在港已向相關偷渡集團繳付一定資金。香港警方表示正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查上述案件。

相關報道：12港人送中︱家屬批李家超「夾埋」鹽田公安講大話 謊稱已揀官派律師逼走委聘律師

相關報道：12港人送中｜至少5家屬委託律師遭司法局約談逼退 律師拒妥協：堅持多一會得一會

證實12人被拘留深圳市公安局鹽田分局

警察公共關係科晚上近8時透過政府新聞處發稿，稱就12港人被捕送中案，警方昨日（25日）接獲廣東省公安廳回覆，指廣東海警局於上月23日上午9時許，在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警人員登船後，發現12名港人，有關人士涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」，被依法拘捕，由深圳市公安局鹽田分局對12人採取刑事拘留措施。

廣東省公安廳指，調查發現該12人於8月23日早上約7時許，在新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，並由其中一名疑犯負責開船，計劃經內地海域逃到台灣。公安廳續指，12人登船前，在港已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，以作安排出逃費用。香港警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查上述案件。

深圳市公安局鹽田分局仍就案件進行調查，稍後將依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》，報深圳市鹽田區人民檢察院呈請對有關人士批准逮捕。

自駕快艇於23日上午7時半入內地水域

根據廣東省公安廳所提供的資料，以及翻查海事處航行監察系統和水警數碼雷達保安系統紀錄，涉嫌偷渡的快艇於8月23日上午約7時許由布袋澳開出，並在同日上午約7時半，於香港東南面水域離開香港水域界線，進入內地水域。

該艘快艇及後超出上述系統有效偵測範圍，而水警數碼雷達保安系統最後偵測到該艘快艇的時間為同日上午8時許，當時快艇離開香港水域界限約10.9海浬，正向東南方向航行。

另外，廣東海警局公告提及於8月23日9時許，在其管轄海域內（21°54′00′'N，114°53′00′' E）查獲一艘涉嫌非法越境快艇，公告提及的位置在香港水域界限以外東南方約26海浬。

相關報道：12港人送中︱林鄭拒救人 李子賢父母批內地無「陽光司法」證去年反修例正確

警方會否想加控更嚴重罪行 涂謹申：現階段不能評論

協助12名被捕人家屬的立法會議員涂謹申表示，警方今日公佈將會循組織及策劃跨境犯罪方向調查12港人案，加上他們本身在香港所干犯的罪行比「偷越國（邊）境罪」嚴重，均證明香港政府應該盡快將12名港人帶回香港受審：「之前好多人都因為逃避罪行而匿藏喺內地，佢哋都會引渡返嚟香港受審，而唔係喺內地告佢哋偷渡，點解今次唔係咁做呢？」

對於警方突然高調調查事件，會否想加控12人更嚴重的罪行，涂稱現階段不能評論。

涂謹申重申，被捕港人被扣押超過30天，應受內地司法保障，他再次要求讓被捕人家屬委託的內地律師與被捕人見面，讓他們得到應有的法律保障。涂亦要求警方除了公開他們被捕的座標，亦應公佈地圖等細節，以知悉12港人在甚麼海域被捕。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！