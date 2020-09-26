抗暴之戰︱連豬「令人不安」 民政署禁加入節日燈飾 威脅區議會修改否則拒絕招標

政治審查無處不在，油尖旺區議會早前通過採用「連登豬」圖案加入節日燈飾設計，但被民政署反對，稱圖案不符節日氣氛及「令人不安」等，威脅若區議會堅持就拒絕招標。區議員斥署方做法明顯屬政治審查，區議會被迫接受，無奈下修改設計。

根據油尖旺區議會節日慶典活動統籌委員會文件，委員會早前通過區內節日燈飾設計以地區特色為主題，並可加入「連登豬」圖案。但民政署引述《運用區議會撥款守則》及《油尖旺區議會撥款指引》，稱有關設計不符節日氣氛、令人不安、影響社區和諧、宣傳商業機構及可能引申版權問題，要求取消有關圖案。

最先提出設計建議的油尖旺區議員林兆彬表示，早於委員會討論及通過可加入「連登豬」設計時，民政署已多番聲稱有保留，直至數日前正式書面通知禁止使用「連登豬」圖案。

林兆彬指，署方為禁止採用圖案，「用齊晒所有理由」，署方人員更曾經口頭表示「連登豬」與抗爭運動有關。

林批評，署方今次做法明顯屬於政治審查，因害怕抗爭運動，連一個卡通圖案都容不下，甚至以拒絕招標作威脅，「一係冇燈飾、一係改設計」。他透露，由於議員普遍不希望今年區內沒有燈飾，社區撥款小組只能無奈接受署方要求，將會修改設計並交由大會審議。但他指，政府絕無權力自行裁定圖案是否「令人不安」，將會要求將「連登豬」送交淫審處，由處方作出裁定。

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