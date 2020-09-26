上水寶石湖邨多幢樓沖廁水驚現數十活蟲 住戶難眠每晚花灑洗廁所

上水寶石湖邨再有另一幢樓宇驚爆蟲患！去年才剛入伙的公屋上水寶石湖邨，繼碧玉樓有多個單位發現沖廁水有活蟲，同邨的紫晶樓亦再有住戶受害。有住戶於去年12月入伙已發現廁所有蟲患，問題纏繞足足9個月，大嘆令家人很困擾，「小朋友唔敢去廁所」。當區區議員、民主黨林卓廷指，由上周三（16日）至今，已收到共12個住戶投訴個案，足證這並非單一事件，促請房屋署化驗活蟲種類，並找出活蟲來源。

繼早前有上水寶石湖邨碧玉樓有多名住戶投訴，發現座廁有大量活蟲，同邨另一幢紫晶樓亦有同樣問題，有住戶更被活蟲煩足9個月。

紫晶樓住戶C先生（化名）於去年12月底入伙，但甫搬進新居便發現座廁經常有一大團深啡色的活蟲，「有啲3mm（毫米），最長有成2至3cm（厘米）」，活蟲呈線狀，部份更捲作一團。

C先生為對抗活蟲奇招百出。他需每晚用花灑沖洗座廁，「要沖到無晒蟲先敢安心去瞓覺」，又不斷以清潔劑清洗座廁，但每早仍見有蟲蟲浮在水面，「（晚上）中間每人用過廁所，都仲見到有」。

活蟲問題纏繞足足9個月，C先生嘆問題令家人十分困擾，「屋企又有小朋友，佢哋都好緊張，唔敢去廁所」。每晚清洗後，又要多翻檢查還有否活蟲蹤影，「我哋平時冚埋廁所板沖廁，而家要成日揭返開，睇下有無蟲」。

《蘋果》亦有到另一個紫晶樓住戶單位視察，發現座廁底有大量深啡色活蟲及蟲卵沉底，目測至少有40條，廁所水亦狀甚污濁。

暫接12住戶投訴爆蟲患 食環曾質疑活蟲由住戶排出

民主黨兼當區區議員林卓廷指，自上周三起陸續收到住戶投訴，現已收到12個個案，碧玉樓有9宗，而紫晶樓則有3宗。他指，對兩幢大廈出現同一情況表示擔憂，足證這問題並非單一事件，「高同低層都有，我質疑根本係個水源，以至成個屋苑設計都有問題」。

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林批評，新落成的屋苑竟隨即爆發蟲患，房屋署在事件中責無旁貸，但足足一星期仍然未有任何交代，抽取樣本後僅指未見有蟲蹤，「之前仲質疑啲蟲係咪由事主身體排出，令事主好憤怒」。他要求房署盡快查出活蟲的來源，並透過化驗找出活蟲品種，以免影響住戶的健康及家居衞生。

房署指接獲7宗投訴 已大清洗沖廁水缸

房屋署回覆指，近日接獲7宗同類報告，分別來自碧玉樓及紫晶樓。第一宗投訴於本月13日接獲，碧玉樓一位住戶指其單位座廁內發現有幼蟲，職員隨後上門了解及跟進，協助該住戶清理，並於該單位的座廁和水箱加注漂白水。

署方指，工程人員曾檢查大廈天台沖廁水缸和該單位的座廁水箱，均未有發現幼蟲蹤跡。職員已於沖廁水缸放入漂餅，亦於天台廁渠氣喉口倒入漂白水消毒。本月19日亦為該單位更換座廁及沖洗廁所去水橫喉，隨後於23日再清洗大廈天台沖廁水缸。

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