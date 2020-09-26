12港人送中︱家屬批李家超「夾埋」鹽田公安講大話 謊稱已揀官派律師逼走委聘律師

保安局局長李家超早前揚言，12名被送中港人全部已從內地提供的律師名單上揀選了兩名代表律師。關注事件的社交網站專頁「12港人關注組」今日再度發文，斥責李家超聯同拘押12港人的深圳鹽田公安「夾份講大話」，指出從深圳市法律援助處所見，有被捕人只被官派一名律師。

李家超於上周六（9月19日）接受無綫新聞訪問時聲稱，12名港人身體狀況良好，全部人亦已從內地提供的律師名單上，揀選了兩名代表律師。當時12港人關注組已發聲明駁斥李家超，強調家屬已多番表明拒絕「官派律師」，質疑李強逼家屬接受「官派律師」。

12港人關注組今日再發文斥責李家超，「意圖『打爆』每個當事人最多聘請兩個律師嘅名、逼走家屬請嘅律師」，「果然係配合緊中共，擘大眼講大話呃香港人。」關注組亦指出，12名被送中港人之一的嚴文謙，其家屬委託的律師從深圳市法援處查詢發現，中國官方只安排了一名律師予嚴，而日期是前日（9月24日），「即係12手足被捕一個超過一個月後，先至正式受理嚴文謙嘅案件。」此外，鹽田公安分局的公安又以「已經請咗兩個律師」為由，拒絕嚴文謙家屬委託的律師為嚴提交辯護資料。

同時，代表另一位12港人張銘裕的律師，也被看守所以張「已經請咗兩個律師」為由，拒絕讓他探望張。《蘋果》昨曾向保安局查詢有關問題，惟局方仍重申12人身體狀況良好，並已各自委任了兩名律師。關注組認為，深圳各部門「大耍太極，目的就係唔畀家屬請嘅律師見到手足」，「香港政府，唔幫家屬不特止，仲要配合中共，夾埋中國公安一齊講大話？」

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