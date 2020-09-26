保就業計劃︱羅致光呻被「屈」 超市抽獎回饋方式難紓民困照過關

第二期「保就業」計劃至今向10.25萬名僱主批出工資補貼，共涉款187億元，承諾受薪僱員人數約77萬名。對於計劃被指「只保人頭不保工資」，勞工及福利局局長羅致光今早反駁，稱計劃雖不完美，但對勞工市場確有幫助；又認為如非推出，僱員放無薪假的情況會更嚴重。

羅致光出席商台節目時承認，第二期「保就業」計劃的確未能保住所有僱員的飯碗，但不能因此批評計劃無效。他引述數據指，7、8月整體市道比2003年沙士時更差，但7月份的就業人數，較4月多了5萬人；8月份的數字仍在上升，反映計劃已保住部份僱員，又相信市場上已新增很多職位。

批超市以大抽獎回饋效果打折扣

至於有不少獲第一期「保就業」計劃資助的企業近期利潤回升，政府應否在第二期集中協調沒有利潤的企業？羅致光指，如計劃要精準支援有關企業，或要延至今年11月才能接受申請，故港府選擇以簡單快捷及不判斷企業受影響程度的方式支援，羅強調這是唯一選擇。

對於有超市以抽獎方式回饋市民，羅致光否認是港府要求超市以特定形式回饋，反指有議員「屈我」。不過，雖然他認為抽獎的效果會打折扣，但又指如有關超市的建議能將一半資助回饋巿民，便符合要求，港府亦有責任檢視。而就一些無人認領的禮物，羅亦希望最終能回饋社會。

重申難設立失業援助金

對於設立失業援助金，羅致光重申本港難以設立，因為政府既無類似外國社會保險的制度，亦有約4成僱員沒有詳細報稅資料，要從頭建立制度，成本高昂亦需要近18個月時間。他並舉例指當年本港要於金融海嘯近8年後，才達至全民就業水平，即使政黨提出的失業援助金屬臨時性質，政府亦不能因為失業人數稍為減少就停止支援，客觀效果是計劃不會短暫。

新移民等8星期領取$1萬

新來港低收入人士可申請由關愛基金派發的一萬元現金，並由全港指定17間中國銀行分行將提供相關服務。對於為何沒招標便交由中銀負責，羅致光辯稱，若邀請所有銀行協助，便要在短時間內同步處理好一套系統，認為較為複雜和費時，是行不通；而投標程序亦需時3至6個月，為了方便申請者才交由中銀負責。

羅提醒申請者，並非一定要有中銀網上銀行戶口，又指由於涉及資料比對，中銀亦要協助核查申請者身份，包括抽查部份收入證明等，預料20萬合資格人士，平均要8星期才收到錢。

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