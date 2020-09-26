12港人送中︱中六生批林鄭無心協助 市民旺角「和你寫」勉勵還柙手足

中秋將至，但抗爭者未能團圓。有區議員今（26日）午在旺角天橋擺「和你寫」街站，讓市民向12名被押內地及其他還柙「手足」寫心意卡。有中學生斥，港府無心協助12港人回港，「林鄭唔係同習近平好熟㗎咩？」亦有來自台灣的太太專程來寫心意卡給所有為港奮鬥的年輕人，「他們的精神是香港的驕傲」。

中六生問林鄭：唔係同習近平好熟咩？又唔見佢幫得手

下午3時許街站在旺角道天橋開始，不少途人駐足寫信，中六生陳先生說，12名港人也是「手足」，「唔好因為佢哋喺鹽田就忽視咗。希望佢哋中秋可返嚟團圓，就算返唔到，都要畀佢哋知道香港人無遺忘到佢哋，撐住佢哋」，在心意卡上勉勵12港人。

他指，中國會針對異見者，所以特別擔心12名港人，批評港府根本無心插手協助該12名港人和家屬，「林鄭月娥唔係同習近平好熟㗎咩？成日握手傾偈㗎嘛，而家又唔見佢幫得上手。」

同行中六生陳小姐也有向12港人寫心意卡，「知道佢哋會好擔心好驚，唔知香港政府到底會唔會幫佢哋，就叫佢哋振作，香港人會同佢哋抗爭到底」，批評港府推卸責任，12港人「被送中」逾月，仍未能處理到。她指，港人上街抗爭的火明顯較去年反修例時期細，認為是警方大圍捕令不少人卻步，雖然感到無力，但仍希望能做到能力所及的事。

醫護指自由不斷被收窄

途經的醫護人員何女士，亦向12名港人寫心意卡，希望他們可以平安回港：「真係好擔心，咁耐以嚟都無好確實嘅消息，雖然香港政府啲官員話佢哋都好好，但個情況係點無人知，真係好牽掛。」

她說，不認識12港人，但不信任內地，擔心12人受到不合理的對待。何又說，眼見大量年輕人被捕和受傷等，作為長輩感到十分難過：「成個社會對佢哋好不利，好多嘢都收窄緊，無論係教育定言論自由。」

何女士批評「藍絲」看不到事實，而自己過去一直不問世事，算是「港豬」：「嗰陣時覺得自己幸福就得，好似好蒙蔽咁。但社會事件係令到中共真面目自己暴露出嚟，幾咁高壓幾咁獨裁。」

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居港台灣人：我的心給了所有為香港奮鬥的年輕人

來港已35年的「台灣太太」陳小姐說，是特意過海來寫心意卡，不止寫給12港人，還寫給所有「手足」，「我的心給了所有為香港奮鬥的年輕人，他們的精神是香港人的驕傲」。

對於有些人指摘年輕人示威就是「搞事」，陳小姐說這種想法太膚淺，「希望大家能好好深思，人的精神是需要自由的。我經歷過80年代香港最黃金的年代，30年後經歷了《國安法》，感受很深。在平常的生活裏，每個人都很懷念香港美好的日子，這是用錢買不到的，這種幸福每個人都經歷過的，真的很想回到以前的香港。」

同樣特意到場的市民何先生，選擇寫信予12港人，即使知道心意卡未必可送到他們手上，但仍想藉此向當局表態，「如果咁少嘅嘢都唔做，其實就無嘢可以做」。他說，香港人是命運共同體，看到12港人家屬在記者會上聲淚俱下，也感到十分難受，「無論係街頭戰線、國際戰線，大家覺得喺邊個崗位發揮到作用嘅，就要去打」，亦相信各種「後勤」抗爭，例如黃色經濟圈等持續下去，也會發揮作用，「休息完就要走返出嚟，保護返自己人」。

油尖旺區議員蕭德健說，迄今共收到過千張寫給12名港人的心意卡，今日活動完結後，會全數寄往鹽田收押所。今日起亦可寫心意卡予在港還柙的抗爭者，至10月2日再寄往不同收押所。

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