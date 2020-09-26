么鳳命案情婦還柙病歿　曾稱愧對家人

【死因研訊】

【本報訊】涼果零食老字號「么鳳」家族男成員前年在酒店昏迷不治，同房的60歲情婦自殺獲救，事後被控謀殺罪，惟去年還柙期間因多重器官衰竭病逝。死因庭昨展開研訊，庭上透露女死者嚴重抑鬱，有自殺傾向；囚友則稱女死者曾說想死和十分難受，「佢（死者）接受唔到呢件事，覺得對唔住屋企人」，亦難適應懲教所的生活。

女死者張燕琼（60歲，圖）於2018年12月26日因涉嫌謀殺被控，還押大欖女懲教所。去年6月8日，她因暈倒被送往屯門醫院急症室，證實食道及胃部爆裂，流血不止，翌日器官衰竭病逝。

丈夫：死因無可疑

死者丈夫袁志威供稱，女死者近年患糖尿病，試過面癱，2017年因情緒低落而預約精神科，但最終未有求診。前年他獲悉女死者因自殺被送院，馬上前往探望，但「警察話唔方便見」；後來女死者被起訴還柙，他定期探望，對方一直沒有異樣。直至去年5月女死者中風，出院後不久腸胃破洞。袁認為死因無可疑，望保留完整遺體，故申請豁免解剖。

女死者囚友、同屬甲類還柙犯的黃曉彤，昨在懲教職員押解下到庭作供，她透露女死者曾說「想死，好難受」、「接受唔到呢件事」，感到對不起家人，亦因年紀大不適應懲教院所。她每次都會安慰及開解女死者，未見過對方有任何自殘行為。

黃憶述女死者出事當日胃口欠佳，但沒表示不適，僅透露便秘多日。當日下午兩人負責清潔，其間黃有探訪，她遂吩咐女死者「做住簡單嘅清潔先，啱啱中完風，其他等我返來做」，自此便沒再見她。

據醫生報告，女死者還柙前有嚴重抑鬱，自殺風險高，惟經診治後大為改善，情緒穩定。大欖懲教所醫生何俊鵬稱，女死者從沒表示有腹痛、胃痛等毛病，他透露懲教所醫院雖有心電圖、X光等服務設施，「但緊要嘅症要送出去。」

裁判官問事發當日有沒有醫生當值，何表示沒有。他坦言醫院最多只有兩名醫生當值，若其中一人進修、放假或上庭作供，便只餘一名醫生照顧所有病人，「一直都請唔夠人」。聆訊下周一續。

案件編號：CCDI517/19