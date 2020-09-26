新鴻基律師信打壓手足送暖活動

【本報訊】港人未忘送中12人，用盡一切方法加以聲援，卻遭大地產商打壓。沙田區議員趙柱幫（圖）昨日發文指，他因在沙田新城市廣場中庭設「12手足中秋送暖」明信片街站，收到新鴻基旗下物管公司發出的律師信，指其街站違反商場的物業用途，要求他停止類似行為，否則會申請禁制令或要求賠償。趙柱幫指，新城市廣場的中庭是反送中運動中的一個標誌地點，因以往民間活動較多，新鴻基無法向主辦方追究，現時將矛頭指向區議員，目的是製造白色恐怖。

涉新城市聲援12港青

趙柱幫所收律師信由孖士打律師行（Mayer Brown）發出，信中指趙柱幫先後於 6月18日、9月21日及9月23日於沙田新城市廣場中庭擺街站，根據商場的批地文件，新城市廣場連接沙田地鐵站的空間只可作「步行通道」用途，未經業主及管理公司同意下，市民無權在中庭位置舉辦其他活動。

趙回覆本報時指，這是第二次收到相關律師信，第一封在6月30日、即6月18日街站後約半個月收到。有份與他合辦街站的同區區議員，如禾輋邨區議員李志宏亦有收到此律師信。他指自反送中運動以來，新城市廣場的中庭一直是標誌之地，認為新鴻基「追究我哋呢啲有名有姓嘅區議員，我覺得係白色恐怖」。本報向新鴻基查詢事件，暫未獲回覆。