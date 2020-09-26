【本報訊】政府第二期「保就業」計劃向兩大連鎖超市補貼逾億元，要求推出優惠回饋市民。惠康未來6個月鎖定300件指定貨品價格，包括米、食油及雞蛋等，但部份貨品最新價格其實與百佳定價相同，亦與區內其他超市看齊。有區議員認為惠康新定價仍比疫情前高，市民受惠空間有限，籲購物前應多格價。

惠康昨起鎖定超過300件指定貨品價格，至少維持6個月，稱可保障顧客免受價格波動影響。惠康列出部份貨品鎖定前的價格，顯示貨品價格有減幅，部份達53折。

區議員︰購物前多格價

不過，翻查另一大型連鎖超市百佳相同貨品的定價，惠康的鎖定價格並非特別便宜。以「金象牌頂上茉莉香米5公斤裝」為例，惠康鎖定價格為75元，百佳則為79.8元，但有提供150元兩袋優惠，平均每袋75元。換言之，兩間超市定價相同。與其他超市相比，家興超市紅磡分店定價為77.9元、另一超市佳宝同款產品售價則為75.9元，三者售價相若。

再以「獅球嘜花生油900毫升3支裝」為例，惠康鎖定價格為88元，折合每支29.3元，再次與百佳定價相同。家興的「獅球嘜純正花生油」900毫升4支裝，售價為119.9元，折合每支約30元，同樣售價相若。

民主黨消費者政策權益副發言人、區議員袁海文表示，惠康在疫情期間曾經加價，今次的「鎖定價」其實仍高於疫情前的水平，例如米、食油及泰國豬肉等，價格理應有進一步下調的空間。

袁續說，超市定價向來存在多種「掩眼法」，消費者可能受到誤導，籲市民購物前應「做好功課」，留意價格變化或參考消委會的價格追蹤器。