Chickeeduck遭K11 Musea發禁制令 要求搬走民女像抗爭公仔擺設

連鎖童裝品牌Chickeeduck繼早前分別被屯門市廣場、荃灣愉景新城及沙田新城市入稟，要求移除商場內其分店櫥窗的民主女神像後，再遭另一商場K11 Musea發禁制令，要求移除商場內其分店的小型民主女神像及抗爭人士公仔等藝術品。

Chickeeduck集團行政總裁周小龍在其facebook專頁上載有關禁制令的相片，指收到K11 Musea業主要求搬走分店的民主陳列藝術品，反問「D奶共業主幾時醒？」、「藍絲投訴、文匯報報道就十萬火急衝出黎清場？」、「你哋知唔知香港人先係你客仔？」

從周上載的相片看到，Chickeeduck在K11 Musea分店中放置的民主擺設包括數個約10數厘米至約50厘米高的手辦公仔，分別為民主女神像、戴上豬嘴、黃頭盔及眼罩的黑衣抗爭者等。周小龍在帖文並邀請市民本周末到K11 Musea分店觀賞有關擺設，以行動證明主流民意。

據《星島日報》報道，K11 Musea商場業主昨入稟高等法院要求法庭頒下禁制令，及下令該童裝店移除相關物品，而原告為K11 MUSEA 的業主HONG KONG ISLAND DEVELOPMENT LIMITED香島發展有限公司。原告在入稟狀指，Chickeeduck在櫥窗所示的公仔違反雙方於去年9月5日簽下租約，要求法院頒令，下令店舖24小時內將有關物品運走，同時要求法庭允許原告，倘若被告違反命令，他有權進入店舖處理，並要求法庭頒令店舖以後若要陳列任何展品，事前必須獲得業主同意。報道引述消息指商場管理人曾與周小龍接觸，但要求周移除塑像不果後，故循法律途徑入稟法院。

曾遭3商場發信要求搬走民女像

Chickeeduck在上月曾遭屯門市廣場業主信和集團入稟高院，指控該店違反租約，要求法庭頒令強制該店24小時內移走民主女神像，在案件原定聆訊當日，Chickeeduck將民主女神像由屯門市廣場分店移走，並改放到沙田新城市廣場，但沙田新城市廣場業主新地其後亦去信，要求馬上移除有關展品，並保留一切法律追究的權利。

昔日新聞：

Chickeeduck遷走屯門民女像移師沙田新城市 新地去信要求移除

愉景新城Chickeeduck擺民女像撐民主自由 商場警告涉違約促移走

6月時Chickeeduck亦曾在荃灣愉景新城分店擺放民主女神像，惟商場先發警告信要求搬走雕像，其後更發電郵通知不予續租，要求Chickeeduck 21日內搬走。

昔日新聞：愉景新城拒與Chickeeduck續約稱屬商業決定 周小龍展示電郵證新世界反口

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