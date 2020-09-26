窮人悲歌︱六旬翁$1,700租住20多呎廁所 瞓覺靠木板蓋馬桶

民間團體「維修香港－關懷社區服務隊」在fb專頁發文，指在探訪活動中無意間發現，一名年約六旬的獨居長者雷伯（化名）居於「可能是土瓜灣區最細的劏房」。

團隊指，伯伯多年前與家人離異，因年事已高無法找到工作，現靠綜緩及僅餘的積蓄過活，生活十分拮据。他以1,700元租住只有20餘呎長方型「劏房」，但義工上門所見實質是廁所，單位屬於劏房走廊中的第一間，打開木門有濃烈霉味，內有大量雜物。

義工表示，單位一邊晾了一塊木板，伯伯要蹲在上面吃飯用餐，木板是他唯一的活動空間，亦是床位的一部份，另一邊便是馬桶。伯伯睡覺時，要將另一塊木板伸延並蓋上馬桶，猶如搭橋，好讓雙腳及身體完全伸展去入睡。偶爾未有蓋上木板伸延，他會將兩腳大字型分開晾到兩邊牆上。由於地方淺窄及佈滿雜物，義工亦只能在門外探訪雷伯。

團隊批評，這個所謂「劏房」卻盛惠每月$1,700租金，業主簡直喪盡天良，亦完全不人道，雖然伯伯性格開朗，也不悲天憫人，但義工置身當中感覺非常椎心，他們希望良知與公義普及香港，令香港走回尊重人權與人道主義的社會。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！